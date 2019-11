Russepresident Håkon (18): - Jeg forventer at russetida blir bedre enn i fjor

Nå er det bare seks måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er valgt, og Håkon står i front for russen ved KVT. Her kan du bli litt bedre kjent med han.

Linje: Studiespesialisering med samfunn og ledelse

Spiser helst: Kylling, ris og eggerøre

Drikker helst: Red Bull

Ser helst på: YouTube

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Alex Rosen, Erik Follestad og Petter Stordalen

Aldri sett: Titanic

Guilty pleasure: MacGyver

Hvorfor ville du være russepresident?

- Jeg ville det rett og slett fordi jeg syntes det hørtes ut som en bra posisjon å ha. I tillegg liker jeg å ha kontroll på ting som skjer, og liker å delta på det meste. Det ansvaret og den jobben synes jeg også passer meg godt ettersom jeg har samfunn og ledelse.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Veldig åpen for dialog og veldig sosial. Liker å bli kjent med nye folk og å være aktivt innblandet i ting som skjer. Jeg har ofte en mening om ganske mye.

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Jeg gleder meg til å feire 13 års skolegang med klassen min, og jeg gleder meg til alle arrangementene som skal holdes for russen der alle kan samles og ha det gøy. Det jeg kanskje gleder meg mest til er russetoget. Har sett på det hvert år siden jeg gikk på barneskolen og har alltid syntes at det har vært det kuleste toget 17. mai.

- Jeg vil egentlig ikke si at jeg gruer meg til noe som helst i russetida. Jeg vet at de fleste av russen på KVT er ganske rolige, så jeg er ikke stresset for at noe skal skje. Selvfølgelig gruer jeg meg til eksamener og tentamener rett etter russetida, og til å være så sliten som jeg har sett tidligere russ være. Gruer meg også til russefeiringa er ferdig.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- Jeg forventer at det blir bedre enn i fjor, og håper at det ikke blir for mye styr med russen på KVT som vi kommer dårlig ut av. Håper også at russen og politiet kan ha et godt samarbeid gjennom hele russetida.

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Jeg har allerede satt i gang med en del planlegging av fester og samarbeidsavtaler med et par aktører som vil være med å hjelpe oss gjennom russetida. Ellers prøver jeg å ikke gire meg for mye opp riktig enda, fordi det er et liv både før og etter russetida.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- Det som er viktig for meg som president er at alt går etter planen og at resten av styret gjør jobben sin. Det er også veldig viktig for meg at russen generelt har en god dialog med både politiet og kommunen sånn at vi har et godt forhold til hverandre hvor vi ikke blir utstøtt, men heller inkludert og tatt vare på.

Hva skjer før russetida?

- Veldig mye planlegging og infohenting rundt arrangementer og samarbeidsavtaler, og en del pengeinnsamling og budsjettering.

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Jeg kjenner mesteparten av russen på KVT og tror russetida kommer til å gå veldig bra. Selvfølgelig er det et stort ansvar, men jeg har troa på at alt kommer til å gå fint.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- Tar det litt som det kommer.

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på skolen?

- Har ikke planlagt veldig mye enda, men vil helst studere i hjembyen. Vi har jo en av Norges beste studentbyer.