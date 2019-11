Russepresident Fredrik (18): - Det viktigste for meg er at alle har noen de kan feire med

Nå er det bare seks måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er valgt, og Fredrik står i front for russen ved Strinda videregående skole. Her kan du bli litt bedre kjent med han.

Linje: Studiespesialisering

Spiser helst: Sushi

Drikker helst: Pepsi Max

Ser helst på: Netflix

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Charter-Svein, Petter Northug og Staysman

Aldri sett: Harry Potter

Hvorfor ville du være russepresident?

- Det hørtes ut som en spennende oppgave.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Tålmodig, utadvent, snill, ledertype.

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Jeg gleder meg mest til russetida og tror det blir artig.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- Har store forventninger og ønsker å sitte igjen med positive minner.

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Først og fremst prioriterer jeg skole.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- Det viktigste for meg er at alle har noen de kan feire russetiden med.

Hva skjer før russetida?

- Russetur til Åre og Oppdal i påska.

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Spennende og utfordrende.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- Har ikke lagt noe planer om hvordan russeknuter jeg skal ta.

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på skolen?

- Etter russetiden planlegger jeg utdanning i militæret.