Russepresident Håvard (18) drikker helst pina colada og har aldri sett et gjenferd: - Tror jeg kan være en god frontfigur

Nå er det bare seks måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er valgt, og Håvard står i front for russen ved Malvik videregående skole. Her kan du bli litt bedre kjent med han.

Linje: Studiespesialisering med realfag

Spiser helst: Svak for sushi og pizza

Drikker helst: Pina colada

Ser helst på: Fotball, Liverpool

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Truls Svendsen, Staysman, Odd Reitan

Aldri sett: Et gjenferd

Guilty pleasure: Theme from New York, Frank Sinatra

Hvorfor ville du være russepresident?

- Jeg liker å delta i planlegging av arrangementer og tror jeg kan være en god frontfigur for skolen.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Jeg er omgjengelig, inkluderende og tar ansvar.

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Jeg gleder meg mest til Landstreff Stavanger. Det er ikke noe spesifikt jeg gruer meg til, men russetida blir nok litt slitsom.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- Jeg forventer at det blir gøy og at det er mye som skjer.

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Er medlem av russegruppa Project X 2020, vi har en instagramkonto hvor man kan se hvordan vi forbereder oss.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- At alle gleder seg til og koser seg i russetida og at ingen føler noe press eller føler seg utestengt på grunn av den.

Hva skjer før russetida?

- Turen til Åre kommer tidlig i desember. Det arrangeres også stadig fester av russ både på Malvik og ellers i byen.

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Det er klart at man må være oppmerksom og prøve å sørge for at alle har det bra, men jeg tror det kommer til å gå fint med hjelp fra resten av russestyret.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- Har ikke satt meg helt inn i i det enda, for å være ærlig.

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på skolen?

- Etter VGS planlegger jeg å gå et år på folkehøgskole. Deretter tenker jeg å studere, muligens på NTNU her i Trondheim.