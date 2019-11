Slik mener forskere Tinder påvirker kjærlighetslivet vårt

Under konferansen Lover Etc som nylig ble holdt ved Syddansk Universitet, presenterte kulturforskere fra en rekke land tolkninger av det moderne mennesket syn på kjærlighet, som det kommer til uttrykk i ungdomsfellesskap, i ny skjønnlitteratur, i reality-TV og på film. Det skriver forskning.no.

Datingapper, sosiale medier og forbrukersamfunnet preger det moderne menneskets kjærlighetsoppfatning, sa flere av forskerne.

Antiromantisk tid

I populærkulturen ser de tegn på at vi lever i en antiromantisk tid:

Kjærlighet er vanskelig og risikofylt.

Kjærlighet og parforhold spenner bein for karrieren.

Kjærlighet og sex betraktes som et krav eller en prestasjon.

Kjærlighet blir forbundet med selviscenesettelse.

Valg av partner foregår på markedsvilkår. Hvis ikke en potensiell partner lever opp til kriteriene våre, shopper vi videre.

Førsteamanuensis ved filosofi ved Syddansk Universitets Institut for Kulturvidenskaber, Anne-Marie Søndergaard Christensen, mener at nettkulturen fører til en fatal feilslutning. Nemlig at man kan sikre seg kjærlighet ved å presentere seg på en bestemt måte.

- Men uansett hvor mye tid man bruker på dette, kan man aldri være sikker på at man blir sett, for ikke å snakke om å bli elsket, sier hun.

Deling av nakenbilder: - Lovbrudd for noen raske tomler opp KOMMENTAR: NRK er flinke til å lage gode serier som det gjør vondt å se på. Etter seks episoder av «Nudes» er min umiddelbare tanke at nyere teknologi, børst og dårlige venner er en uhellig treenighet i dagens samfunn.

Føler seg sett

På Tinder kan man velge og vrake i potensielle partnere. Ifølge den italienske sosiologen Carolina Bandinelli har appen suksess fordi den får brukerne til å føle seg sett.

– En av de viktigste funksjonene ved datingapper som Tinder er at de matcher folk. De jeg har snakket med, sier at en match får dem til å føle seg mer attraktive, i hvert fall i noen sekunder, sier Bandinelli, som har en hypotese om at Tinder har suksess fordi den gir tilfredsstillelse uten at man trenger å møte hverandre.

Nye regler for slanking og kosmetikk på Instagram Instagram og Facebook kunngjør nye regler for innlegg om diettprodukter og kosmetisk kirurgi.

Christensen mener at datingapper ødelegger for tette relasjoner og gir et forvrengt bilde av hva det vil si å bli elsket, skriver forskning.no.

- I stedet for å bringe oss nærmere andre mennesker, får datingapper og sosiale medier oss lenger vekk fra hverandre, for det handler hele tiden om å posisjonere seg og redigere selvbildet, sier hun.