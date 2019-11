I løpet av ti dager ble app utviklet i Trondheim lastet ned 2,5 millioner ganger

I 2016 utviklet Magnus Buseth (30), Thorvald Halset Thorsnes og Henrik Halvorsen Hortemo appen Photo Roulette. Buseth og Thorsnes gikk ut fra NTNU i 2015 etter å ha studert industriell økonomi og teknologiledelse, mens Hortemo har studert ved Uio.

- Vi lagde Photo Roulette fordi vi syntes det var en morsom idé og ville spille det selv. Etter gode tilbakemeldinger fra vennene våre, la vi den ut på App Store, men uten noen form for markedsføring, sier Buseth fra Trondheim.

Anbefalt på Tiktok

Ifølge Buseth var det rolig rundt appen i lang tid etter at den ble lansert på App Store. Utviklerne jobbet imidlertid hele tiden med å forbedre appen, og i 2018 ble Photo Roulette plutselig veldig populær i Norge.

- Jeg vet ikke hvordan det startet, men den spredte seg raskt. Høsten 2018 var Photo Roulette det mest nedlasta spillet i Norge på App Store, sier Buseth.

Siden da har appen blitt populær i flere land, blant annet Spania og Frankrike ifølge Buseth. Nå i oktober smalt det for alvor i USA. Etter ei anbefaling av spillet på Tik Tok, som forøvrig fikk 1,2 millioner likes, ble Photo Roulette lastet ned 2,5 millioner ganger i løpet av ti dager.

Photo Roulette er et spill som trekker tilfeldige bilder fra kamerarullen din, som igjen vises på skjermen til deltakerne. Deltakerne skal deretter gjette hvem sitt bilde det er.

Appen har i dag fem millioner nedlastinger, og de fleste fra USA.

- Det er ganske utrolig. Vi hadde aldri forventet dette da vi starta på hobbyprosjektet vårt, selv om det har vært målet hele veien, sier Buseth.

Fra fire til 100 servere

Han legger til at de fikk sjokk da de oppdaget at de var nummer én på nedlastingstoppen i USA, uten at de forsto helt hvorfor.

- Vi lagde jo appen for vår egen del, men det er utrolig morsomt at andre også kan ha glede av appen. Det har vært en utrolig lærerik prosess, fortsetter Buseth.

Både han, Thorsnes og Hortemo har andre jobber ved siden av å drive foretaket Photo Roulette AS. I disse dager jobber de imidlertid på spreng med å håndtere alle de nye brukerne av appen.

- Før appen tok av i USA hadde vi fire servere. Nå har vi 100. Det er utfordrende med såpass mange nye brukere på så kort tid, men vi jobber stadig med å gjøre appen mer stabil og robust, forklarer Buseth.