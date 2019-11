Student dømt for å ha løyet til Lånekassen

Nordmannen, som studerte i Storbritannia, klarte ikke å gjennomføre studiet i det tempoet han skulle, ifølge Lånekassen. For å unngå å måtte tilbakebetale over 200 000 kroner for hele studieåret, leverte han et falsk skjema om fremdriften på studiet og betalte skolepenger, skriver Finansavisen.

Få binder studielånsrenten tross historiske renter Forskjellen mellom den flytende renten og fastrentene i Lånekassen har aldri vært mindre. Dette får likevel ikke mange til å binde renten på studielån.

Han ble ifølge avisen avslørt av Lånekassen, som anmeldte ham til politiet.

Mannen risikerte ubetinget fengsel, men tingretten ga mildere straff fordi han kom med en uforbeholden tilståelse. Samtidig peker retten på at det gikk ett år fra politiet mottok anmeldelsen fra Lånekassen til de gjorde noe med saken.