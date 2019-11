Disse under 30 år i Trondheim tjente mest i fjor

Vi har sjekket ut de som tjente mest penger i 2018 blant de som skattet til Trondheim kommune i fjor. Vi har også sjekket hvem som ligger på formuetoppen. Se topp ti-listene, den er noe annerledes enn den vi presenterte i fjor.

Topp tre under 30 år med størst inntekt

Markus Henriksen, født i 1992, er mannen under 30 år som tjente mest av de som skattet til Trondheim kommune i 2018. Han hadde en inntekt på 13,8 millioner kroner, og ligger med det på inntektstoppen for dem under 30 år for tredje år på rad - i 2017 hadde han en inntekt på 16,6 millioner kroner.

En annen tidligere Rosenborgspiller, Jørgen Skjelvik, følger etter på plassen bak. Den nåværende Los Angeles Galaxy-spilleren har ifølge skattelistene tjent 9,7 millioner kroner i 2018.

Med tredje høyest inntekt finner vi Sander Restad Opland fra Melhus, født i 1995. Han hadde en inntekt på rett i underkant av 4 millioner kroner.

Topp tre under 30 år med størst formue

Selv om dette var lista over de som tjente mest i fjor, er det ikke nødvendigvis de med størst bankkonto i byen. De rikeste under 30 år finner vi nemlig på lista over de med mest formue i 2018.

På formuetoppen i Trondheim kommune finner vi søskenparet Julie Kristine og Carl Einar Bonnevie Rasmussen, med henholdvis 633 millioner kroner og 629 millioner kroner i formue. De er arvinger til skipsmillionene til Rasmussengruppen, og har begge studert ved NTNU.

På tredjeplass ligger Helene Nielsen født i 1992. Hun er blant annet styremedlem i familiebedriften Nielsen-gruppen, som driver med eiendom.