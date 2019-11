Skal åpne 560 kvadratmeter stor butikk i Midtbyen: - Vi ser mye potensial i området

De gamle lokalene til klesbutikken Gina Tricot i Thomas Angells Gate har den siste tiden rommet kunstgalleri. Nå er det klart at H&M Home åpner opp en 560 kvadratmeter stor butikk i lokalene som strekker seg over to etasjer.

- I H&M er vi alltid på utikk etter spennende lokasjoner, og vi ser mye potensial i området i Midtbyen, skriver prosjektleder i kommunikasjonsavdeling H&M Norge, Anna Margrét Gunnarsdóttir, i en e-post til Trd.by.

- En interiørdestinasjon

Den siste tiden har flere, nye butikker åpnet opp i Midtbyen - blant annet Hästens, Day Birger et Mikkelsen og Concret Interiør.

- For oss er det bare positivt at det er flere aktører som ønsker å satse i byen. Det betyr jo at også andre ser på byen som attraktiv, og økt konkurranse gagner jo først og fremst kundene, mener Gunnarsdóttir.

H&M Home er en interiørbutikk, og vil ifølge Gunnarsdóttirby på de seneste trendene innenfor interiørdesign. H&M-butikken på City Lade har fra før av en avdeling for H&M Home, i tillegg til avdelinger for dame-, herre- og barneklær. Ifølge Gunnarsdóttir blir H&M Home-butikken i Midtbyen en rendyrket interiørbutikk.

- Målet er å skape en interiørdestinasjon for byen og en god handleopplevelse for kunden, forklarer Gunnarsdóttir.

Åpner til våren

Den nye konseptbutikken skal etter planen åpne i Thomas Angels Gate 20 til våren. Rekruttering for butikkteamet er i gang.

- I den nye konseptbutikken, som vil strekke seg over to etasjer og 560 kvadratmeter, vil kundene få oppleve H&M Homes brede utvalg av produkter til stue, soverom, bad, kjøkken og barnerom, skriver Gunnarsdóttir.

Hun legger til at det i butikken også vil finnes nye tjenester som bøker og friske blomster.