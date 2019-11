En av tre unge sover ute i høst

Uteovernatting er dermed populært blant unge denne høsten. Det skriver Norsk Friluftsliv i ei pressemelding.

- Det er svært gledelig at det å sove ute i telt, hengekøye eller åpen himmel, er en trend blant unge denne høsten, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Unge ivrigst

Tallene fra undersøkelsen viser at unge mellom 15 og 24 år er ivrigst på å sove ute. Av disse svarer 23 prosent at de allerede har overnattet ute. De unge skiller seg ut fra befolkningen generelt - hvor 12 prosent svarer at de har overnattet ute i høst.

- Søken etter stillhet og ro er blant svarene som går igjen oftest når unge blir spurt hva som tiltrekker dem ved friluftslivet. For mange er naturen en av få arenaer der de klarer å koble av, så en natt ute gir nok mange et etterlengtet avbrekk fra en ellers hektisk hverdag, sier Heimdal i pressemeldingen.

Færrest i Midt-Norge

Av de unge bosatt i de tre nordligste fylkene svarer hele 23 prosent at de har sovet ute hittil i høst. I Midt-Norge svarer kun 10 prosent at de har gjort det samme.

Ipsos har til sammen gjennomført 104 intervjuer om uteovernatting i høstmånedene september, oktober og november.