Spotify kommer med ny versjon

Appen får navnet Spotify Kids og blir beskrevet som en «lekeplass med lyd for unge lyttere». Målgruppen er barn fra tre år og oppover, og det blir tatt ekstra hensyn til sikkerhet og personvern.

Musikken blir valgt av redaktører hos Spotify som har funnet låter som passer godt for barn.

Barna kan opprette sin egen konto, og foreldrene kan velge innhold ut fra kategoriene «Lyd for yngre barn» eller «Lyd for eldre barn» basert på hva de mener er best for barna, opplyser strømmetjenesten.

Spotify Kids er bare tilgjengelig for dem som har et familieabonnement og inneholder derfor ikke reklame. En testversjon blir lansert i Irland før appen blir gjort tilgjengelig i resten av verden.