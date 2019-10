Her popper det opp en helt ny møteplass for alle i Trondheim

I forrige uke begynte arkitektstudenter ved NTNU arbeidet med å bygge det nyeste tilskuddet til biblioteksfloraen i Trondheim - nemlig «Bøker & bylab» på Abels plass.

Studentene Thomas Klungland, Ola Hjelen og Emma Penot har tegnet skissene som det nå jobbes ut ifra.

- Da vi fikk oppgaven, tenkte vi at dette var veldig spennende. Vi jobber med mange fiktive oppgaver, men denne gangen er det noe som skal brukes på ekte, sier Klungland.

En møteplass for alle

I disse dager bygger han byttebiblioteket som etter planen skal stå ferdig og være klar for åpning i november. Fra da av har alle mulighet til å finne seg ei bok blant de kasserte bøkene fra Trondheim folkebibliotek - eventuelt sette seg ned for å lese, arbeide eller slappe av i lokalene.

- Vi har prøvd å designe rommet på en måte som gjør det inviterende og åpent fra utsiden, sier Hjelen.

Arkitektstudentene bygger blant annet flere små sitteplasser, et amfi før større grupper, skjermede områder og ei stor bokhylle som skal stå i midten av rommet. Materialer og møbler har de blant annet fått av «Brukom» i regi av Trondheim Renholdsverk.

Utvider butikken på Bakklandet med lokaler rett over gata I 2018 ble livet snudd opp ned for Camilla Lund Ohrvik. Nå utvider hun blomsterbutikken på Nedre Bakklandet. - Helt utrolig at vi får det til, sier hun.

I tillegg til nevnte aktiviteter, er det også mulig å holde workshops, mindre forestillinger og folkemøter i lokalene.

- I og med at det skal skje mye utbygging i området framover, ønsket vi god dialog med alle aktørene i bydelen. Det var bakgrunnen for at vi valgte å opprette et treffsted og en møteplass hvor alle kan komme inn - både de som bor i området, studenter, næringsliv og andre, forklarer Turid Helle, rådgiver i Rådmannens fagstab i Trondheim kommune.

- Bøkene kan få nytt liv

«Bøker & bylab», som i utgangspunktet er et prøveprosjekt over en periode på to år, settes opp i samarbeid med Trondheim folkebibliotek. Prosjektleder for «Bøker & bylab» fra Trondheim folkebibliotek, Hanna Malene Lindberg, forklarer at det hvert år kasseres 33 000 bøker fra biblioteket.

- Nå kan bøkene få et nytt liv. I fjor var 54 prosent av befolkningen innom et bibliotek. Det betyr at nesten halvparten ikke var det, og da må vi finne måter å nå dem på. Vi håper at et slikt prosjekt kan bidra til det. Planen på sikt er også å opprette små byttebibliotek rundt om kring i byen, og da særlig i dette området, sier Lindberg.

Hun og Helle håper at de på sikt kan få til et samarbeid med Universitetsbiblioteket og Slabberas som ligger rett overfor «Bøker & bylab» på Abels plass - for å holde eventuelle frokostmøter.

- I dag mangler Elgeseter sosiale rom for folk flest. Det skjer mye på NTNU og Samfundet, men dit slutter man å dra når man ikke lengre er student. Vi håper at et rom som dette kan åpne opp for alle, fortsetter Lindberg.