58 Vita-butikker legges ned

Jotunfjell Partners tok over Cosmetic Group, som eide Vita-kjeden, i forrige uke.

Nå melder E24 at de nye eierne vil legge ned 58 Vita-butikker etter at opphørssalgene i disse er over.

Trondheimsbutikkene består

I dag er det seks Vita-butikker i Trondheim, som ligger i Thomas Angells gate og på kjøpesentrene City Lade, City Syd, Sirkus Shopping, Solsiden senter og på Trondheim Torg.

Ingen av disse vil legges ned, opplyser butikkdriver på City Lade, Kristin Kvaale, til Trd.by.

- Vi er veldig heldige og glade for at vi for fortsette driften. De seks butikkene her i Trondheim har hatt en god omsetning, og er også større enn mange andre Vita-butikker i landet, forklarer hun.

Kan bli flere nedleggelser

Ifølge E24 er det 207 Vita-butikker i Norge. Dermed har Jotunfjell Partners til sammen har lagt ned 82 butikker totalt, ettersom Loco-kjeden er avviklet. Det utelukkes ikke at flere butikker vil legges ned fremover.

– Butikkene legges ned på grunn av manglende lønnsomhet, og også en vurdering av potensiell lønnsomhet fremover, sier Geir Arne Drangseid i First House på vegne av Jotunfjell Partners til E24.