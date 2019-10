Butikksjef Stine: - Folk trenger å få sjansen som jeg fikk, selv om CV-en ikke tilsier en suksesshistorie

Forrige gang snakket vi med en annen ung leder, Helene Engeseth, som arbeider med å finne jobb til andre.

Denne uken har vi snakket med Stine Wiik (29), som begynte som leder med personalansvar i butikk allerede i 22-årsalderen. I dag jobber som butikksjef på Solsiden her i Trondheim.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg er i dag Shop Manager (butikksjef, journ.anm) for Telia, og drifter butikken som ligger på Solsiden Kjøpesenter i Trondheim!

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har generell studiekompetanse fra videregående (musikklinja). Jeg har også obligatoriske vekterkurs (trinn 1, 2 og 3) samt praksis etter å gått et år på folkehøgskole. Ellers en del kurs som har vært relevante for jobbene jeg har hatt opp igjennom.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Etter fem år i samme bedrift var jeg klar for å ta fatt på noe nytt! Telia søkte etter en ny butikksjef høsten 2018. Jeg søkte rett og slett på stillingen, gikk gjennom prosessen og fikk til slutt jobben – og her har jeg vært i ett år nå i starten av desember.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Oi, det begynner å bli en stund siden... Jeg har vel hatt små-jobber også før den tid, men den første «ordentlige» jobben min må ha vært renholdsarbeider og resepsjonist hos et treningssenter! Dette var en jobb jeg kombinerte med studiene da jeg gikk på videregående da jeg flyttet hjemmefra husker jeg, så jeg må ha vært rundt 15-16 år på den tiden.

Carina (26) driver restaurant i Midtbyen. Nå blir hun skuespiller i kinofilm i USA Carina Velva fra Skatval er skuespiller i ny film som har kinopremiere i flere land i 2020. - Artig at det begynner å skje noe, sier hun.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Som seg hør og bør etter så mange år i arbeidslivet, så har det selvfølgelig blitt noen tabber innimellom! Heldigvis har det meste vært praktiske ting mulig å rette opp i etterkant.

- Den største må nok være at jeg til tider har vært litt for flink til å ta på meg ansvar, men vært for dårlig på å delegere og bruke ressursene rundt meg. Det har jeg heldigvis lært masse på, og det er nok en av de erfaringene som har hatt størst innvirkning på hva slags leder jeg prøver å være i ettertid.

- Alle, uavhengig av rolle og ansvar, har behov for å føle mestring og føle at man hører til. Og så handler det jo om balanse! Jeg er stolt av å ha en kultur i butikken min hvor vi passer på og stiller opp for hverandre.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Fornøyde kunder er selvfølgelig en stor motivasjon! Jeg jobber i en bransje hvor utviklingen går utrolig fort, og vi ser ofte at mange strever litt med å henge med. Mange har et oppriktig behov for å gå et sted for å få hjelp med mobilen, og det føles veldig godt å kunne hjelpe andre med å både velge riktig og veilede med tips og råd basert på egen kompetanse. Det er veldig gøy å kunne se at endringene man gjør gir resultater og gir en positiv effekt, også for andre.

- Selv om salg opptar mye av fokuset og tiden på jobb, så er hverdagen som butikksjef også ganske variert når med drift og personal i tillegg. Jeg klatret ganske kjapt fra selger til assisterende butikksjef da jeg først startet å jobbe i elektronikkbransjen, og det skyldes nok i stor grad at jeg tok initiativ og søkte ansvar utover det som var forventet. Heldigvis hadde jeg en leder som så potensialet mitt den gang – hvis ikke er det ikke sikkert at jeg hadde vært der jeg er i dag! Derfor syns jeg også intervju og rekruttering også er en spennende del av jobben! Det finnes så utrolig mange dyktige folk der ute som trenger å få sjansen på samme måte som jeg fikk, men som kanskje ikke har noe som tilsier en suksesshistorie basert på CV eller søknadsbrev. Det er viktig at vi som ledere får tak i disse og får dem i jobb!

- Det aller viktigste for meg er å være en god og forutsigbar leder for mine ansatte, en kollega som bistår andre når de trenger hjelp, og en Shop Manager som Telia kan være stolt av å ha med på laget.

- Som leder har jeg ganske mye innflytelse på hvordan mine medarbeidere skal oppleve det å komme på jobb. Det er viktig for meg å prøve og være en leder som mine ansatte skal ha en god relasjon til, og bidra til at de oppnår positive følelser knyttet til eget og felles bidrag gjennom jobben. Tanken på at min måte å drive butikk og lede på kan være noen sitt aller første møte med arbeidslivet, er både litt skummelt og veldig motiverende å tenke på – men er definitivt med på å holde motivasjonen oppe!

- Selv om de aller fleste jobber for å ha en inntekt, mener jeg jobb må være og oppleves som noe positivt og givende for at man skal utvikle seg – både som person og i sin rolle. Jeg er helt overbevist om at de som trives og har det bra generelt, også yter bedre på jobb – og motsatt.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Sånn umiddelbart tenker jeg at man kanskje ikke har like høye forventninger til en ung kandidat som man ville hatt til noen som har mer erfaring. Samtidig er det en utfordring man kan snu til sin fordel – det gir rom for å virkelig gjøre inntrykk også! En annen fordel med å være ung er at man lettere kan formes og læres opp fra start.

- Så er det faktisk ikke alltid slik at kandidaten med mest erfaring er den som nødvendigvis er best egnet til jobben. Det er viktig å forsøke å gjøre et godt inntrykk uansett – man vet aldri hvilke dører det kan åpne senere!

- En annen utfordring med å være ung, er at man kanskje ikke helt tør å si ifra og stå opp for seg selv når hvis føler at man blir behandlet urett eller dårlig. Følelsen av å ikke bli hørt eller respektert når man deler bekymringene sine er virkelig tungt å forholde seg til, og kanskje spesielt når man er ung og ikke helt vet hvordan man skal forholde seg til det. Slike erfaringer resulterer dessverre veldig ofte i at man ikke føler seg i varetatt og heller da ikke klarer å yte i jobben sin, og heller da ikke får noe ønske om å jobbe mer enn det som er nødvendig for å få livet ellers til å gå rundt.

- Ingen liker å føle at de blir tatt for gitt eller ikke blir hørt, uavhengig av om de får betalt for det ikke. Skal man etablere eierskap og prestere godt så mener jeg at man må behandle de ansatte som mennesker, og ikke bare arbeidskraft. Det er fullt mulig å være uenige om ting med en kollega og likevel fungere i jobb, men det krever innsats fra alle involverte. Tydelig kommunikasjon rundt forventninger og respekt for hverandre er nøkkelen!

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Her tror jeg egentlig du får ganske like svar fra begge sider! Mine egne ansatte har ofte beskrevet meg med «streng, men rettferdig», mens nære venner av meg ville kanskje heller brukt «veldig ærlig, men ønsker det beste for meg». Det er generelt viktig for meg er å støtte vennene og kollegene mine i å oppnå det de vil og ønsker på deres grunnlag uavhengig av meg selv, og jeg er villig til å strekke meg langt for at menneskene i livet mitt skal ha det bra! Hvis jeg på noen måte kan bidra til det, så gjør jeg det gjerne – uavhengig av om vi er venner eller kolleger! Jeg er nok noe mer ufiltrert privat enn på jobb, da. (Det hender jeg er veldig morsom innimellom også - heldigvis).

Trondheims unge jobbtalenter: Butikksjef Lydia (23): - Det er veldig vanskelig for unge å få jobb Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Denne uka har vi tatt en prat med Lydia Akyaa Kumi.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Vær tålmodig, og lytt til magefølelsen! Husk at alle har startet et sted. Ta vare på deg selv – ingen jobb er så viktig at det er verdt å sette liv og helse på spill.

- Du blir aldri ferdig utlært, så ta ansvar for din egen arbeidsglede så fremt du kan! Aldri slutt å utvikle deg selv på for å holde motivasjonen oppe – søk ny lærdom og nye måter å gjøre ting på gjennom å be om mer utfordring og bli kjent med andre gjennom jobb . Vær ærlig på hva du både kan yte og hva du forventer tilbake. Ha tro på deg selv!

Hvor ser du deg selv om ti år?

Hm, vanskelig å si! Jeg håper i alle fall jeg har en stilling hvor jeg får brukt mine erfaringer og egenskaper til å hjelpe andre å sine mål. Vi får se!