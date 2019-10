Studenten Sigurd (20) tjener opptil 14 000 kroner i måneden på FIFA-tips

Flere studenter har en deltidsjobb på si. Men du har neppe hørt om deltidsjobben til UiA-studenten Sigurd Goffèng-Bjerke (20).

– Jeg har alltid vært over gjennomsnittet glad i FIFA og interessert i spiller-markedet. Og for to år siden begynte jeg å tjene penger på hobbyen og lidenskapen min ved å begynne med FUT-trading.

Det vil si: Gjennom Instagram og Twitter-kontoer legger han ut lukkede lenker med tips om kjøp og salg av spillere til FIFA Ultimate Team (FUT), som handler om å bygge et lag fra bunnen.

Rundt 160 kunder, mest internasjonale, betaler månedlig rundt 80 kroner for å få tilgang til tipsene han legger ut. I snitt tjener han mellom 8000 og 14 000 i måneden – noe KRSby har sett dokumentasjon på via betalingsappen Patreon.

– På en god måned kan jeg tjene opptil 14 000 i måneden, ved å jobbe bare fire timer i uka. Det er lite tidkrevende, og ikke en åtte- til fire-jobb for å si det sånn. Markedet for FIFA er stort internasjonalt, så jeg tror etterspørselen etter tips vil fortsette.

– Behagelig at jeg ikke sliter økonomisk som student

Selv beskriver han deltidsjobben med FUT-trading som «drømmejobben ved siden av studiene».

– Det er så lett å balansere denne jobben med studenthverdagen. Så lenge jeg har mobilen med meg kan jeg jobbe overalt, og til alle døgnets tider.

Den store FIFA-lidenskapen har også gjort at han tjener greit nok til å slippe å bekymre seg over utgifter i studenthverdagen.

– Det er behagelig at jeg ikke sliter økonomisk som student. Mange må vente til stipendet kommer før de kan finne på ting, så sånn sett er det veldig greit at jeg kan handle mat og finne på sosiale ting uten å være fullstendig avhengig av bare stipendet.

Slik klarer Johannes (21) å bo på kun 14 kvadratmeter På få kvadratmeter har Johannes Konstad Brevik alt han trenger. - For meg er dette optimalt, sier han.

– Studenter må ha en deltidsjobb

Goffèng-Bjerkes historie om den kreative deltidsjobben som «FIFA-tipser» skiller seg ut fra de fleste norske studenter, siden han kun må jobbe fire timer i uka. Flere studenter må ty til lengre vakter i deltidsjobben, noe som kan påvirke den faglige prestasjonen.

Derfor ønsker leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Marte Øien, at studiestøtten økes.

– Med dagens nivå på studiestøtten går studentene rett over 5000 i minus hver måned, så studenter må ha en deltidsjobb ved siden av. Vi jobber med at studiestøtten skal økes til en og en halv ganger grunnbeløpet i folketrygden, altså en økning på 30 000 kroner i året. Hvis vi får gjennomslaget for dette så vil studentene likevel gå 2000 kroner i minus i måneden. Så vårt mål er ikke at studentene ikke skal trenge å jobbe ved siden av – men ikke jobbe så mye at det går utover den faglige prestasjonen, sier Øien.

Trenden skaper hodebry for politiet: Pål (14) ble fratatt elsparkesykkelen på stedet Flere ulovlige elsparkesykler er ute i trafikken. Politiet fortviler, mens forhandlerne mener det er opp til kundene å følge reglene.

Studiestøtten strekker ikke til

En undersøkelse gjort av SSB (Statistisk sentralbyrå) i fjor viser at 70 prosent av norske studenter sier de ikke kan studere uten å ha en jobb ved siden av – og at studiestøtten ikke strekker til.

Undersøkelsen viser også at deltidsjobber går på bekostning av studiene for hver femte norske student.

– Det er veldig mye. Samtidig viser undersøkelsen også at tre av ti sier at stram økonomi fører til dårlige karakterer, og to av ti studenter må ty til kredittkort, sier Øien.