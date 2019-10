Ny butikk i Midtbyen: - En nisjebutikk bør ligge i bykjernen

Onsdag åpnet en splitter ny Hästens-butikk i Søndre gate. Butikken i Midtbyen har tatt over de gamle lokalene til Selbu Sparebank.

- Jeg tror dette er rett gate for oss. Her er det god trafikk, sier Anne Marie Cosma.

Bærekraftige senger

Sammen med Terje Cosma eier hun to Hästens-butikker i Oslo. Butikken i Midtbyen er deres tredje og den første i Trondheim. Hästens er kjent for sine håndlagede senger i lin, ull, bomull og hestehår. Fabrikken holder til i Köping i Sverige.

- Sengene er naturlige, bærekraftige og rene. De ligger i det øvre prislaget, men sengene kan leve mellom 75 og 100 år. Dette er ei investering, sier de, og legger til at de har en bred målgruppe.

I fjor leverte Terje og Anne Marie Cosma Hästens-senger til Britannia Hotel, og det var under åpningen av hotellet at ideen om etablering av butikk i Trondheim kom.

- Vi så på disse lokalene i fjor høst og syntes de var flotte for vår drift. Det siste året har vi brukt på å pusse opp lokalene, forteller de.

- Det skjer mye

Eva Spjøtvold Lyse er ansatt som butikkleder. Hun har tidligere vært butikkleder for Thune Gullsmed og Urmaker i Midtbyen, som nå er avviklet, samt leder i 3T. Hun peker på at Midtbyen lenge har vært preget av en del nedleggelser, men at det den siste tiden har skjedd mye.

Trd.by har den siste tiden blant annet skrevet om at Day Birger et Mikkelsen og Arti Læll åpnet butikk i Midtbyen. Det samme gjorde Concret Interiør.

- Det skjer mye i Midtbyen om dagen. Britannia, som ligger i nærheten, har åpnet og flere butikker satser i sentrum. Dessuten tror jeg at en nisjebutikk som Hästens bør ligge i bykjernen og ikke i et senter utenfor byen, sier Spjøtvold Lyse.

Terje Cosma peker på at produktene i butikken er såpass spesielle i seg selv, og at de som ønsker å se sengene, kommer til Midtbyen for å gjøre det.

Store forventninger

Tre ansatte skal i første omgang være tilknyttet butikken, som følger Midtbyens åpningstider. Både eierne og butikklederne har store forventninger til butikkdriften.

- I det siste har jeg lagt ut noe markedsføring via sosiale medier, og jeg har en del venner som skryter av sengene. Når jungeltelegrafen begynner å gå, tror jeg dette blir bra, sier Spjøtvold Lyse.

- Vi har levert alle sengene til Britannia, og har fått gode tilbakemeldinger på det. Den ene butikken i Oslo har vi hatt i 15 år. I starten var det ingen som visste hvor vi var, men nå vet alle. Jeg har troa på det også her, legger Terje Cosma til.