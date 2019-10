Få binder studielånsrenten tross historiske renter

Fra 1. november blir rentene i Lånekassen historiske: Aldri før har differansen mellom flytende rente og de tre fastrentene vært så liten.

Dette gjør likevel ikke at Lånekassens tilbakebetalere binder renten i stor skala. Onsdag morgen har knappe 380 Lånekassekunder valgt å søke om fastrente til tilbudet som gjelder fra 1. november, opplyser Lånekassen i en pressemelding.

I november blir rentene på studielånet historiske Fra 1. november blir rentene i Lånekassen historiske: Aldri før har differansen mellom flytende rente og de tre fastrentene vært så liten. For første gang er også ti års fastrente lavere enn femårsrenten.

Minimal differanse

De fleste av disse har søkt om ti års fastrente. Fristen for å binde går ut natt til fredag denne uken.

Fastrentene som gjelder fra 1. november er 2,482 prosent for tre års bindingstid, 2,579 prosent for fem år og 2,570 prosent for ti år. Flytende studielånsrente er 2,472 fra 1. november. Lite skiller de ulike rentene.

– Det er elleve år siden vi innførte fire rentealternativer for studielån i Lånekassen. Dette er det jevneste nivået mellom flytende rente og fastrentene vi har sett så langt, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Frem til sommeren 1999 var det kun mulig å ha flytende rente på studielånet. Fra juli 1999 kunne kundene binde renten for tre år. Fra juli 2002 ble dette utvidet slik at kundene også kunne velge å binde renten for fem år, og fra januar 2008 ble det mulig å velge ti års fastrente i Lånekassen.

Forskjellen mellom flytende rente og fastrentene med tre, fem og ti års bindingstid blir nå på henholdsvis 0,010, 0,107 og 0,098 prosentpoeng.

Odin (21) fra Trondheim avbrøt studiene sine. De nye reglene kunne gjort det dyrere Odin Sørensen Tranås fra Trondheim valgte å ikke fullføre en bachelorgrad for halvannet år siden. I dag kunne det ha blitt enda dyrere med tanke på Lånekassens nye regler.

Alle fastrentene synker

Årsaken til utjevningen er at alle fastrentene synker, mens flytende rente går noe opp. Tre, fem og ti års fastrente går ned med henholdsvis 0,039, 0,117 og 0,419 prosentpoeng sammenliknet med i dag.

– Det er verdt å merke seg at tiårsrenten blir lavere enn femårsrenten, som er første gang det skjer. I tillegg går tiårsrenten ned med over 0,4 prosentpoeng – det er lenge siden vi har hatt en så stor nedgang på tiårsrenten, sier Funnemark.

Kun halvparten av bachelorstudenter fullfører studiet på normert tid Halvparten av bachelorstudenter fullfører ikke graden på normert tid, ifølge tall fra SSB. Flere kvinner enn menn fullfører, og de yngste fullfører oftest.

Binde eller ikke?

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. november, kan gjøre det i perioden 10. til 17. oktober på «Dine sider» på lanekassen.no.

– Om man skal binde renten eller ikke, er et valg den enkelte må ta. Hvis du er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, kan det å binde renten være trygt, sier Funnemark.

– Det er selvfølgelig gledelig å kunne tilby lån til utdanning med lave renter. Det er likevel greit å minne om at lånet skal tilbakebetales – vi er opptatt av at kundene skal ha bevissthet rundt både nåværende og fremtidig økonomi, sier Funnemark.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, får automatisk flytende rente.