Forbrukertilsynet krever merking av raske elsparkesykler

– Vi har merket oss at flere forhandlere ikke opplyser om denne viktige begrensningen, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør for transport i Forbrukertilsynet.

Trenden skaper hodebry for politiet: Pål (14) ble fratatt elsparkesykkelen på stedet Flere ulovlige elsparkesykler er ute i trafikken. Politiet fortviler, mens forhandlerne mener det er opp til kundene å følge reglene.

Han mener at forhandlere som unnlater å informere om dette, begår et brudd på markedsføringsloven ettersom det er å betrakte som villedende markedsføring.

Derfor mottar 26 forhandlere av slike sykler nå et brev fra Forbrukertilsynet der de bes om å presisere hvorvidt sykkelen kan brukes på offentlig vei eller ikke, samt å sørge for at forbrukerne får all nødvendig informasjon om øvrige bruksbegrensninger på syklene.

Gjedrem varsler også at tilsynet vil følge opp med kontroll ute hos forhandlerne.