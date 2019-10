Hit vil trønderne aller helst reise i høstkulda

Et avbrekk i hverdagen og en weekendferie på høsten er populært for mange når gradestokken stadig viser kaldere temperaturer. Likevel er det ikke nødvendigvis til sydligere strøk vi trekker. I disse dager er det aller helst europeiske storbyer vi vil besøke ifølge Ticket.

- Med høsten kommer også lysten på storbyopplevelser. Sol og bad frister ikke like mye akkurat nå, da vil vi heller ha en reise til en herlig storby for noen dagers miljøskifte, sier Tommy Berg, selgerleder ved Ticket City Syd.

Fotballtur øverst



I ei pressemelding skriver Ticket at Manchester troner øverst på lista over populære reisemål for trønderne i perioden 1. september til 30. november. Amsterdam, Praha, London og Berlin kommer på henholdsvis andre-, tredje-, fjerde- og femteplass.

Ifølge markedssjef i Ticket Norge, Ellen Wolff Andresen, har ikke selskapet fødselsdato på mer enn 40 prosent av kundene sine. Det er derfor vanskelig å se hvor unge under 30 år tar turen, men Wolff Andresen forteller at også de er glade i de nevnte reisemålene.

- Den eneste forskjellen er at vi ser at de yngste er opptatt av at ferien skal være billig, mens for voksne er det viktigere å dra til en plass de aldri har vært før eller å fly direkte, sier Wolff Andresen til Trd.by, og legger til at typiske populære reisemål blant de under 30 år er Budapest, Praha og Warszawa.

- Hvorfor har Manchester blitt så populært for trønderne?

- Etter at Ole Gunnar Solskjær ble manager i Manchester United har vi sett at mange nordmenn velger å ta turen dit. Nordmenn er glade i fotball og vil oppleve eventyret. I tillegg har nok mange fått øynene opp for at det er en allright by.

Vurderer direktefly



Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, forteller at København og Stockholm er de mest populære reisemålene for unge trøndere fra Værnes.

- Mange drar dit for langweekender, men flere bruker også Stockholm og København som forbindelser til resten av verden. Ellers ser vi at mange reiser innenlands fra Værnes. Dette skyldes nok at Trondheim er en studentby, sier Johansen.

I tillegg til København og Stockholm, er også London og Manchester populære reisemål.

- Solskjær-interessen og Liverpool-suksessen er nok mye av grunnen til det. Fotballagene Manchester City og Leeds drar også folk hit, sier Johansen, og legger til at SAS har måttet utvide tilbudet sitt til Manchester den siste tiden.

Fra Værnes må man fremdeles fly via Oslo, Bergen eller Kristiansand for å komme seg til den engelske byen.

- Har dere vurdert direkteruter fra Værnes til Manchester?

- Volumene har vært såpass store at det har vært under vurdering. Vi ser at en økning i rutene har blitt tatt godt imot, og det er ikke utenkelig med en rute fra Trondheim. Vi har imidlertid ikke landa på noe der.

Sol og sommer

Hos Norwegian er det ikke bare storybyferie som topper lista over populære reisemål for trønderne. Senior kommunikasjonsrådgiver i flyselskapet, Tonje Næss, kan fortelle at trønderne både er klare for storby og strand i høstferien.

London topper lista i år, tett etterfulgt av Krakow. Deretter følger stranddestinasjonene Alicante og Malaga. Barcelona, Nice, Split, Las Palmas og Dubrovnik er også å finne på Topp ti-lista. Alle er direkteruter fra Værnes.

- Trøndere er definitivt ikke klare for å slippe sommeren helt enda. Det kan se ut som de er enda mer klare for sol og sommer enn landsgjennomsnittet, hvor flere storbyer dominerer lista, opplyser Næss.

Topp tre-lista hos Norwegian viser at for nordmenn generelt er London, København og Berlin de mest populære reisemålene.