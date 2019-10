«Ka» har skjedd med Uka-skiltet?

Strategisjef i Uka 19, Nore Rystad, mener at bokstaven må ha forsvunnet i løpet av natt til onsdag.

- Det er selvfølgelig kjipt at noen stjeler. Vi har brukt lang tid på å lage disse, sier han.

Disse var på oktoberfesten i Dødens dal 4000 ikledd dirndil og lederhosen fylte teltet i Ukas storstue mandag!

Mye stjålet



Ifølge han er det heller ikke første gangen det skjer. Uka 19 startet forrige torsdag og siden da er det flere ting som har forsvunnet.

- Mye er stjålet til nå. Alt fra flere små skilt til større ting som denne bokstaven, forklarer Rystad.

Han anslår at bokstaven i metall veier mellom 10 og 15 kilo.

- Man må være en skikkelig kraftkar for å få den med seg. Bokstaven er ganske vanskelig å stjele. Det at noen faktisk gidder, må jo bety at de bryr seg mye om Uka, sier Rystad.

Malt byen rød



Strategisjefen oppfordrer alle til å la Uka-gjenstandene få være i fred.

- Det finnes mange interaktive konstruksjoner, blant annet DJ-booth og labyrint i Høyskoleparken, som man kan benytte seg av. Uka har malt byen rød, så det er mye å se på. Men vi oppfordrer folk til å bare se, ikke ta, sier han.

- Setter dere opp ny bokstav i Dokkparken?

- Vi har bygget forskjellige konstruksjoner i tre, men denne var av metall. Vi må se om vi kan finne en erstatning, men jeg ser også for meg at vi tar ned skiltet, forklarer Rystad.