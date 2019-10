Helene er ung leder i Trondheim: - Min største motivasjon er å kunne gi mennesker en jobb

Forrige uke snakket vi med Vegard Nikolaisen (25), som sluttet i jobben og satset alt for å starte for seg selv her i Trondheim.

Denne uka har vi snakket med et nytt, ungt jobbtalent vi har fått tips om - Helene Engeseth fra Trondheim.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber i bemanning- og rekrutteringsbyrået Grata Personal, og jeg er avdelingsleder på vår avdeling i Trondheim.

Trond-Erik (38) har realisert drømmen han hadde som 16-åring Trond-Erik «Tronna» Husvæg går snart inn i femte sesong med eget merke. Vimana finnes nå i 100 butikker fordelt på 17 nasjoner. Men de store kjedene styrer han unna.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har fagbrev i salgsfaget og er utdannet webmarkedsfører. Visste tidlig hvilke områder jeg interesserte meg for og ønsket å jobbe med - som salg, markedsføring, økonomi og ledelse. Utdannelsen min har gitt meg mye kunnskap og erfaring innenfor disse områdene.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Da jeg så stillingen som bemanningsrådgiver ble utlyst, tok jeg sjansen på å søke. Jeg har alltid syntes bemanning- og rekrutteringsbransjen har virket så spennende. Jeg fikk heldigvis den stillingen, og har vært med fra starten av på vårt kontor i Trondheim. Tok tidlig ansvar, bygde opp og drev avdelingen og viste hva jeg kan. Ble etter kort tid tilbudt stillingen som avdelingsleder. Jeg har lært mye om bransjen på kort tid, men også vokst mye selv.

LO-topp slår alarm om deltidsstillinger Leder Trine Lise Sundnes for LO-tilknyttede Handel og Kontor mener det er uhørt at hele to av tre kvinner i butikker er ansatt i deltidsstillinger.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var som intervjuer for diverse undersøkelser via telefon. Husker den gang at jeg egentlig ikke var gammel nok til å få jobben, men fikk likevel jobben da jeg var rundt 15 år.

- Jeg har hatt en god del forskjellig arbeidserfaring siden den gang, og lærte meg tidlig hvordan det er å være ansatt og generelt om hvordan arbeidslivet er.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg kan ikke huske å ha gjort en stor tabbe på jobb, annet enn små uhell som for eksempel å knuse glass i en butikk jeg jobbet i. Generelt vil jeg nok si at jeg har angret mer på å ikke ha sagt fra om noe eller stått opp for meg selv når noe var ugreit på jobb, det er noen år siden og det er ikke alltid like enkelt å si fra når man er veldig ung i arbeidslivet.

To trøndere kåret til de hyggeligste i Norge innenfor sitt felt Under Boligmessa på Fornebu forrige helg, ble Didrik Berg Haltvik og Camilla Cox Barfot - begge fra Trondheim, kåret til Norges hyggeligste lærling og Norges hyggeligste håndverker.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Min største motivasjon er å kunne hjelpe bedrifter med å finne rett person til jobben, og i tillegg til å kunne gi mennesker en jobb. Det er veldig motiverende å sende rett kandidat til rett jobb, hvor både kunder og kandidater blir fornøyde. Jobben min er også en livsstil for meg, og da er det fint å se gode resultater av all jobb og tid man legger ned. Ellers er det en viktig faktor det å trives og ha et godt forhold til kolleger og sjef.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Jeg har ikke møtt på noen store utfordringer med å være ung i arbeidslivet, og jeg tenker svært sjelden over alderen min. Ingen har stilt spørsmål eller tatt meg useriøst. Ved å kunne det man driver med, er selvsikker, profesjonell og ydmyk, tror jeg det går fint for de fleste.

- En fordel med å være ung i arbeidslivet er at man tenker nytt, kan jobbe mye og er veldig motiverte for å oppnå gode resultater, raskt.

På utkikk etter deltidsjobb i Trondheim? Liv får vanligvis mellom 150 og 200 søknader Rift om deltidsstillinger er ikke noe nytt når høsten er her og studentene har funnet seg til rette i byen. Det har Liv Sneve Tomren fått erfare.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Jeg tror medarbeiderne mine vil beskrive meg som uredd, hardtarbeidende, strukturert og ansvarsfull. På jobb er jeg veldig frempå, utadvendt og tilgjengelig. Venner og familie vil nok ha samme mening, men jeg er nok en litt mer rolig og dempet person privat.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mine beste tips for å lykkes i arbeidslivet er å jobbe hardt, sette seg mål og ikke gi opp. Ta alltid jobben seriøst, uansett hvilket yrke du har. Våg å ta sjanser og spennende muligheter i arbeidslivet, du blir mange erfaringer rikere og vokser mye på det. Prøv også å skaffe deg arbeidserfaring tidlig og skap et nettverk. Vær nysgjerrig og ta til deg all lærdom. Jeg er opptatt av at man kan hvis man vil og jobber hardt nok for det.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år har jeg fått utrettet store ting i stillingen min, og har klatret meg oppover. Håper jeg har en større lederstilling, og at jeg fortsatt lykkes og trives i jobben min. Jeg er klar for å ta mulighetene som byr seg, og jeg gleder meg til fremtiden. I mellomtiden skal jeg jobbe hardt for å oppnå mål og resultater, og videreutvikle meg selv som leder og person.