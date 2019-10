Satser i Midtbyen: - Mange er overrasket over at det er en butikk her

I 2015 etablerte blant annet Tom Kaspersen og Lars Tvete nettbutikken Concret Interiør med lager og showroom på Tempe. Etter hvert som omsetningen økte, kom også ønsket om å utvide bedriften.

Lokalene i Fjordgata 7, hvor restauranten Grønn Pepper tidligere holdt til, sto tomme og eierne så muligheten for å starte et showroom.

- Det har stadig blitt færre butikker i Midtbyen, men trenden den siste tiden har vært at flere åpner opp. Tanken vår var å fylle lokalene og være med på å skape mer liv i byen, sier Kaspersen.

Fra boligstyling til butikk

I oktober i fjor tok han kontakt med blogger og instagrammer Katrine Lindgjerdet. Hun står bak Instagram-kontoen «hvitelinjer» og bloggen med samme navn, samt Instagram-kontoen «white.interior1» med hele 700 000 følgere. Førstnevnte konto har 100 000 følgere.

- Da jeg starta med Instagram i 2015 var det få som drev med interiør. Mange hjem var også preget av «shabby chic»-stilen, mens vi bodde i funkishus og hadde en mer minimalistisk, nordisk stil. Jeg tror mange ble inspirert av det, fordi jeg skilte meg ut. I begynnelsen vokste følgermassen veldig raskt, sier Lindgjerdet.

Etter å ha bodd i Bergen i noen år, flyttet hun til Trondheim i fjor - da med en drøm om å etablere en egen bedrift som skulle holde på med boligstyling.

- Jeg holdt på med boligstyling i Bergen, og planen var å fortsette med det. Jeg fikk imidlertid raskt beskjed av Tom om å droppe det, sier Lindgjerdet og ler.

I dag er hun butikkleder på Concret Interiør i Fjordgata.

Ny butikk åpnet i Midtbyen: - Den første i Trondheim - Vi har fortsatt troa på Midtbyen. Trondheim blir ikke spennende for verken oss eller turister om det kun skal være senterbutikker utenfor byen.

Utvidet åpningstidene

Lindgjerdet forklarer at interessen for interiør kom tidlig. Da alle andre brukte konfirmasjonspengene sine på moped, kjøpte hun seg en kusofa. I dag er det hun som står for innkjøp hos Concret Interiør.

- Fra starten av har den røde tråden vært industriell design. Når vi kjøper inn varer har vi i bakhodet at det skal være litt røft, i sort og i stål. De fleste varene er nordisk design, og til moderate priser, sier Lindgjerdet, som har hatt et samarbeid med Concret Interiør siden oppstarten gjennom sosiale medier.

I sommer ble det ansatt to deltidsmedarbeidere, som har gjort det mulig for Concret Interiør å utvide åpningstidene.

- Fra februar til i sommer kalte vi lokalene et showroom, men nå har det blitt en butikk med tanke på at vi har mulighet til å holde åpent på lørdager og i ukedagene, forklarer Lindgjerdet.

- Vår tanke fra begynnelsen av var nettbutikk, og den forsvinner heller ikke. Men vi så tidlig at det var behov for et showroom eller en butikk hvor kundene kunne komme å se på varene og prøvesitte sofaene, legger Kaspersen til.

Vil utvide etter hvert

Tall fra Proff viser at Concret Interiør Netthandel AS hadde en omsetning på i overkant av 1,3 millioner kroner i 2018 - nesten 200 000 kroner mer enn året før.

- Fortsetter omsetningen å øke, skal vi se etter lokaler også i andre byer. Tanken vår er å åpne butikk i Oslo etter hvert, forklarer Kaspersen.

Ifølge Lindgjerdet er rundt 70 prosent av kundene deres fra Oslo, og handler over nett.

- Mange har nok ikke vært klar over at Concret Interiør er en trøndersk bedrift. Med butikklokaler i Trondheim håper vi at det endrer seg og at flere trønderkunder tar turen, sier hun.

Therese Berglund er en av dem som ble ansatt i butikken i sommer. Ifølge henne har tilbakemeldingene fra kundene så langt vært gode.

- Mange forteller at de har gått forbi flere ganger og at de er overrasket over at det er en butikk her. Ellers får vi tilbakemeldinger på at lokalene er koselige og mange er glade for at de endelig har funnet en interiørbutikk som ikke er en del av en kjede, sier Berglund.

Silje (27) og Marte (30) setter salongen på hjul: - Et tilbud som mangler i Trondheim Fra 1. oktober slipper du å dra til frisørsalongen. Da kan Silje Helen Mathisen og Marte Eriksen fra Ela Frisør heller komme hjem til deg.

Vil samarbeide

Ikke langt unna lokalene ligger blant annet Rom til Rom i Carl Johans Gate og Ting i Olav Tryggvasons Gate - begge interiørbutikker. Gjengen bak Concret Interiør er imidlertid ikke redd for konkurranse.

- Mange spør oss om vi skal konkurrere med de andre butikkene i området, men vi har forskjellige varer, prisklasser og stiler. Det er nok heller en fordel at vi ligger i samme område. Da kan man gå en tur innom alle hvis man er på jakt etter interiør, sier Lindgjerdet.

- Vi ønsker heller å samarbeide med de andre butikkene og at vi kan trekke kunder til Midtbyen sammen. Jeg håper flere tenker sånn, legger Kaspersen til.