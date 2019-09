Vegard (25) sluttet i jobben og satset alt for å starte for seg selv i Trondheim

Forrige uke snakket vi med Daniel Jacob Schjetne (25) fra Trondheim, som i disse dager flytter til utlandet for ny lederjobb.

Denne uka har vi snakket med et nytt, ungt jobbtalent vi har fått tips om - Vegard Nikolaisen.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg driver mitt eget firma, Emaus Estate, som driver med eiendomsutvikling og utbygging. Jeg har vel ingen stilling, i og med at jeg driver for meg selv, men eier, driver og jobber ute i feltet som byggeleder.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg flyttet hit for å bli eiendomsmegler, så jeg har tre års meglerutdanning og praktiserte dette i et par år.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Den fikk jeg gjennom å ha ofret mye og satset alt, egentlig flere ganger. Både personlig og økonomisk. Så langt har det gått veldig bra og jeg trives veldig godt!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Ja - si det. Jeg tror kanskje det kan ha vært noe håndverksarbeid for naboer eller familievenner. Jeg malte et hus en sommer, da jeg var en tretten-fjorten år kanskje. Ellers har det vært mye småjobber her og der. Har jobbet fra alt som pizzabud, til sportsjournalist i avisa iTromsø og fotballspiller.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Man skal vel kanskje ha noen historier her, men jeg kan ikke komme på noen store blundere i jobbsammenheng. Har vel kanskje kjørt feil som sjåfør i Pizzabakeren, eller vært sent ute til visning opp igjennom årene?

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg elsker å jobbe, så det er få eksterne motivasjonsfaktorer. Drivkraften er egentlig å skape ting. Både for meg selv, og de jeg har jobbet for, og de jeg jobber med.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Det er ingen utfordringer med å være ung i arbeidslivet. Innehar du et minimum av profesjonalitet, viser stå-på-vilje og jobber hardt og rett, spiller ikke alderen noen rolle. Alle må starte en plass. Så tror jeg også det er viktig å være ydmyk. Ofte tror jeg unge mennesker kan være litt rask til å skylde på at årsaken til at de ikke har fått det og det er fordi de er så unge. Jobb hardt, målrettet og ærlig over tid så finnes det ingen grenser.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Forhåpentligvis som klar og tydelig, hardtarbeidende og nysgjerrig, sosial og omgjengelig - jeg tror og håper vennene mine har samme oppfatning av meg.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Jeg har to regler:

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år jobber jeg forhåpentligvis med det samme, kanskje med litt større prosjekter med enda flere involverte? Jeg trives i alle fall med å drive for meg selv med fordelene og utfordringene det medfører. Jeg håper også å kunne bidra til flere arbeidsplasser på litt lengre sikt.