La ned to butikker tidligere i år - nå utvider de med 120 kvadratmeter i Midtbyen

Det sier butikksjef Anita Aune og innkjøpsansansvarlig Kari Anne Østrem. Denne uka stengte de Ting-butikken i Olav Tryggvasons gate for å kunne pusse opp og utvide butikken.

Rett på nyåret i år måtte kjeden se seg nødt til å legge ned både Røst og Småting, to butikker som lå vegg i vegg. De to søsterbutikkene var rett og slett ikke lønnsomme, nedleggelsene ble et faktum og igjen sto kun butikken Ting.

Nå utvides butikken med 120 kvadratmeter ved å inkludere også Røst-lokalet.

-Det blir en stor butikk der vi inkluderer barnevarer i Ting-konseptet, slik vi gjør det i butikkene våre andre steder i landet, forklarer Aune.

En gate i stadig endring

Det er ikke nødvendigvis lett å drive butikk i Olav Tryggvasons gate for tiden. Miljøgata er fortsatt et prøveprosjekt, endringer blir gjort for så å bli reversert. Tidligere lå det et busstopp rett utenfor inngangsdøra til butikken, og Aune forklarer at da dette stoppet forsvant, ble det også færre kunder.

- Da holdeplassen ble borte, forsvant også flere av de kundene som kom spontant innom butikken, i utgangspunktet for å varme seg. Men vi ser at de som kommer inn i butikken nå, faktisk handler.

Butikksjefen legger ikke skjul på at også Ting hadde en tung periode på nyåret. Det var opphørssalg i de to andre butikkene, og de tre butikkene har tidligere støttet hverandre trafikkmessig.

Daglig leder for Ting-kjeden, Odd Gurvin, opplyser til Trd.by at nedgangen på kundetrafikken har vært i underkant av ti prosent siden nedleggelsen av Småting og Røst. Nå håper de at utvidelsen og oppussingen kan gi handlende i Midtbyen et forbedret tilbud.

- Nå som Subway har åpnet rett på andre siden av gata, er det nesten ingen tomme lokaler i gata. Det er masse folk og vi ligger rett ved et veldig trafikkert kryss. Vi drar hverandre, sier Østrem.

- Trend å handle i fysisk butikk igjen

Etter nedleggelsen av Småting har de opplevd etterspørsel etter varene for barn. Aune forklarer at det er et varesegment der barns interesser for leker er i endring, og at de møter dette med produkter som oppfordrer til aktivitet og utforsking. Snart er det ikke flere barne- eller lekebutikker igjen i sentrum, påpeker hun.

- Alt flyttes utenfor bykjernen og inn på kjøpesenter. Vi synes det er verdt å prøve også her.

- Det virker som om folk vil ha opplevelsen det er å handle i en butikk igjen, å faktisk gå ut med en fysisk vare etterpå. Vi vil kjenne på kvaliteten og hvordan varen føles.

Gave- og interiørbutikken har 20-årsjubileum i år, og er en familiebedrift som ble startet opp av brødrene Harald og Audun Viken i 1999. I dag er det Ting-butikker i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø, i tillegg til nettbutikken som gir dem et ekstra ben å stå på.

Mandag gjenåpner de butikken her i Trondheim, og rekker bursdagsfeiringa sammen med de andre butikkene i landet.

- Vi må feire at Ting har klart seg som gave- og Interiørbutikker i 20 år. Vi tar gjerne 20 år til!