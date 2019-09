«Fattig student» er Norges mest solgte forfatter i høst - her er Karen Elenes (22) beste tips til billige ukesmenyer

– Det har vært noen surrealistiske måneder. Jeg satset på at boka skulle bli populær, men det har gått over alle forventninger, sier Karen Elene Thorsen (22) til KRSby.

Tirsdag besøkte forfatteren og mat-influenseren MiljøUka på UiA for å inspirere studenter til å lage god mat på studentbudsjett, samt redusere matsvinn.

Den bokaktuelle Flekkefjord-forfatteren ble først kjent som jenta bak Instagram-kontoen «Fattig Student», hvor hun siden 2018 har delt mattips på stramme student-budsjetter.

Men etter at hun debuterte som forfatter i august med boka «Fattig Student: 20 ukesmenyer til under 250 kroner» har det virkelig tatt av for 22-åringen, som nå tar et friår fra bachelorgraden i livsstilsendring og folkehelse for å fokusere på karrieren.

Nederst i saken kan du lese Thorsens beste tips til hvordan studenter kan lage ukesmenyer for rundt 250 kroner i uka.

Troner på bestselger-listen

Ifølge den offisielle salgslista til Bokhandlerforeningen, som baseres på tall fra de største bokhandlerne i landet, har Thorsen tronet øverst på boksalget i Norge de siste seks ukene – uavhengig av sjanger.

– Det er mange superflinke matbloggere i Norge, men ingen som har fokusert på billig mat på budsjett for studenter. Og studenter er alltid et levende marked, siden det kommer nye når andre slutter. Det kan være grunnen til at boka «eksploderte» i høst, sier Thorsen.

Med en bestselgende bok på landsbasis er det trygt å si at «Fattig Student» ikke lengre er så fattig. Likevel har hun ikke forandret sitt eget matbudsjett, og inspirerer fortsatt sine 180.000 følgere på Instagram:

– Budsjettet er det samme som før. Jeg får spise alt jeg har lyst på i uka til rundt 300 kroner. Til dette Kristiansand-besøket bor jeg på et fint hotellrom i byen, men det som er morsomt er at jeg ligger i hotellsenga med knekkebrød-matpakke og banan hjemmefra. Jeg er fortsatt den samme, ler Thorsen.

– Bra kok i kantina

Stein August Aadland (21) er en av UiA-studentene som har blitt inspirert av ukesmenyene til Thorsen, som de siste ukene har bestått av alt fra lefsepizza til fisketaco og pastasalet.

Både i kollektivet og sammen med kjæresten har Aadland spart penger på å legge av rundt 250 til 300 kroner i uka til innkjøp av råvarer.

– Jeg har fått mange tips på Instagram-kontoen hennes og det er spennende å følge med på ukesmenyene. Det hjelper på studenthverdagen, sier Aadland.

Marked- og kommunikasjonssjef for SiA, Jahn Olav Marum, var glad for at arrangementet skapte interesse i kantinen tirsdag formiddag.

– SiA er Miljøfyrtårn-sertifisert og som et ledd i det arbeidet skal vi ut og kommunisere og synliggjøre vårt arbeid for et bærekraftig miljø. Tidligere har vi kjørt kampanjer, men i år ville vi ha mer oppmerksomhet fra studentene. Da valgte vi å lage en miljøuke sammen med studentene hvor vi blant annet hentet inn «Fattig Student», som i dag har skapt «bra kok» og interesse her i kantina, sier Marum.

Thorsens beste tips

Men hvordan kan studenter lage en god ukesmeny til bare 250 kroner? Ifølge Thorsen er disse tipsene en god start: