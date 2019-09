Fortnite-turneringer har gitt spillere 687 millioner kroner i premiepenger

Dette viser statistikken fra esportearnings.com.

Her kommer det fram at 3187 Fortnite-spillere til sammen har fått utbetalt 82,9 millioner dollar i premiepenger. Dette tilsvarer 687 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Rask vekst

Nå ligger Fortnite på en 2. plass over spill som har betalt ut mest premiepenger. Esportearnings oversikt strekker seg helt tilbake til 1998. Fortnite passerte nylig Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), som har betalt ut 82,7 millioner dollar i premiepenger (685 millioner kroner).

Likevel skiller Fortnite seg ut med en svært eksplosiv vekst i utbetalingene.

CS:GO ble gitt ut så tidlig som i august 2012, til sammenligning kom Fortnite på banen i juli 2017. Modifikasjonen av Fortnite som det konkurreres i, battle royal - hvor siste overlevende person eller gruppe står igjen som vinner av kampen - ble heller ikke tilgjengelig før i september samme år. Dermed har det blitt betalt ut 83 millioner dollar i premiepenger i løpet av to år.

Den største årsaken til de store summene er at Fortnites spillutvikler la 100 millioner dollar i premiepotten. Ikke bare i fjor, men også i år.

Nordmann på inntektstoppen

Noen av disse millionene endte opp i lomma på norske Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen (16) i sommer.

Da vant han VM-finalen i Fortnite sammen med makkeren David «Aqua» Wang fra Østerrike. Duoen innkasserte nærmere 26 millioner kroner.

Ifølge esportearnings.com er den norske 16-åringen på en 4. plass over Fortnite-spillere som har sikret seg mest premiepenger så langt i år, og på en 9. plass når man ser alle e-sportgrener under ett.

Til tross for at Fortnite kan være svært innbringende for de aller beste, er det Dota 2-spillerne som fortsatt har det største dollargliset. Siden Dota 2 ble gitt ut i juli 2013, har det blitt utbetalt 216 millioner dollar - 1,9 milliarder norske kroner - i premiepenger.

Den største Dota 2-turneringen av dem alle, «The International», gikk av stabelen i Shanghai i august. Her var det 34,3 millioner dollar i potten og vinnerlaget fikk med seg 15,6 millioner dollar i premiepenger.