To trøndere kåret til de hyggeligste i Norge innenfor sitt felt

- Det var stort og skikkelig morsomt, sier Didrik som ble kåret til Norges hyggeligste lærling.

24-åringen jobber til daglig i GK Rør i Trondheim, og beskrives som en fantastisk lærling.

- Jeg føler at en slik kåring viser at det lønner seg å gjøre en ekstra innsats. Det varmer veldig at folk bryr seg såpass at de har valgt å stemme på nettopp meg, fortsetter Didrik til Trd.by.

Sprer glede

Norges Hyggeligste Håndverker er et initiativ fra håndverkerbransjen for å skape større stolthet og engasjement for håndverksyrkene.

Det er tredje gang kampanjen arrangeres. Kunder og publikum har stemt fram finalister, og juryen har hatt i oppgave å peke ut de aller hyggeligste håndverkerne blant 21 finalister.

Juryen trekker fram Didriks glede og entusiasme i arbeidet med å styrke rekrutteringen til rørfag.

- Det handler mye om å spre glede og entusiasme på fagets vegne. Men det handler også om å gi av egen tid og eget engasjement for å styrke rekrutteringen. Didrik greier begge deler med glans, sier jurymedlem Håvard Bungum, administrerende direktør i Mittanbud, i ei pressemelding.

- Ikke forventet

Didrik var imidlertid ikke den eneste trønderen som ble gjort stas på under Boligmessa 14. september. Camilla Cox Barfot, også kjent fra blant annet TV-programmet Farmen, ble kåret til Norges hyggeligste håndverker. Hun er fra Trondheim, og jobber i Kråkerøy Rør i Fredrikstad.

- Jeg synes det er forbanna magisk. Jeg hadde ikke forventet å vinne. En kampanje som dette gjør at vi som håndverkere blir sett. Vi kommer ofte hjem til folk når de er på jobb, og har gjort jobben og dratt før de kommer hjem igjen. Som håndverker møter man mange fine folk og får gode historier av å være ute i hjemmene til folk, sier Camilla i en pressemelding fra Norges Hyggeligste Håndverker.

Juryen trekker fram Camillas sterke engasjement for å løfte yrkesfagene som en viktig del av begrunnelsen.

- Camilla har et sterkt engasjement for å løfte håndverks- og yrkesfagene, og hun er opptatt av å synliggjøre verdien, stoltheten og kunnskapen som finnes i et fagbrev. Dette er vi helt sikre på at hun kommer til å fortsette med også videre i yrkeslivet, sier Bungum videre i pressemeldingen.

Like viktige

Camilla er selv opptatt av klasseskillet mange håndverkere føler på kroppen, og hun vil jobbe for å viske det ut.

- Det er jo ikke til å stikke under en stol at håndverkere i manges øyne "bare er håndverkere". Klasseskillet blir bare større. Men hva skulle samfunnet gjort uten oss? En lege redder liv, men hva skulle du gjort uten vann og strøm på sykehuset? Vi er alle like viktige, mener hun.