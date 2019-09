Silje (27) og Marte (30) setter salongen på hjul: - Et tilbud som mangler i Trondheim

Emelie Holmdahl-Skjerve og Maja Røstad, to frisører fra Verdal, etablerte selskapet Capillum Frisørbiler 5. februar i år. I mars var de i gang med en base og en fast salong i Verdal, i tillegg til frisørbilen som de kan frakte med seg alt utstyret i.

Nå starter Silje Helen Mathisen og Marte Eriksen opp det samme konseptet i Trondheim - i samarbeid med Capillum.

Vask i bilen



Adresseavisen skrev om satsingen i sommer, og bare etter tre måneders drift hadde de skaffet seg over 200 kunder og var allerede over budsjett.

- Det har gått fort å opparbeide seg en kundebase, noe vi fryktet skulle bli vanskelig, sa Emelie og Maja i august.

Trondheims-frisørene Silje og Marte håper at også de blir tatt godt imot av kundene.

- Tilbudet er for alle; de som har en travel hverdag og ikke har tid til å ta turen til salongen, eller de som ikke kommer seg ut, forteller Silje, som sammen med Marte eier Ela Frisør i Olav Tryggvasons gate i Midtbyen.

I bilen har de alt av utstyr til både klipping, farging og annet hårstell. Til og med vasken er med ut til kundene i frisørbilen, som Ela Frisør har leid av Capillum Frisørbiler.

- Dette er et spennende prosjekt og et tilbud som mangler i Trondheim. Vi tror det trengs også her, sier Marte, og legger til at de har delt erfaringer med Maja og Emelie ved Capillum Frisørbiler som tok kontakt med dem om et mulig samarbeid.

Kjører ut overalt



Fra 1. oktober er Silje og Marte klare til å kjøre ut til alt fra jentekvelder, bryllup og andre selskaper til bedrifter, fotballcuper og sykehjem - for å nevne noe.

- Mange eldre kommer seg ikke ut, og noen av dem er også ensomme. Da er det hyggelig å bli dulla med av to frisører som kommer på besøk og sprer litt glede, sier Silje og smiler.

Både Silje og Marte begynte på Frisørskolen i 2010. Siden den gang har de blant annet jobbet i London sammen, og i 2015 etablerte Silje Ela Frisør. I 2017 kom Marte inn på eiersiden. De skal fremdeles ta imot eksisterende kunder som vanlig i salongen, men skal også begynne med utkjøringsdager. Nå ser de fram til å ta fatt på den nye virksomheten, og håper at responsen blir like god for dem som for Verdals-frisørene.

- Det bør være plass til en frisørbil i Trondheim, og vi håper at folk ser gleden og nytten i det, sier Marte og smiler.