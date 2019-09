Etter en sykkeltur i Trondheim oppdaget Kaya (24) at arvestykket etter bestefaren var borte: - Jeg ble helt knust

- Jeg ble helt knust da jeg fant ut at den var borte. Bestefars bortgang skjedde i sommer og det kom som et sjokk på oss alle. Da jeg begynte på skolen klarte jeg imidlertid å legge det litt bort, men da ringen forsvant kom alt tilbake, sier Kaya.

I forrige uke leverte hun inn ringen til en gullsmed i Midtbyen. Den gamle konfirmasjonsringen til bestefaren var noe ødelagt, og Kaya ville derfor fikse den.

Sykkeltur i byen

Da hun skulle hente ringen hos gullsmeden igjen, la hun den i lomma. Fra gullsmeden i Nordre, syklet hun videre til en venninne ved Bunnpris-butikken i Ila. Deretter gikk turen videre til Bakklandet - hvor Kaya bor.

- Da jeg kom hjem lå ikke ringen lengre i lomma. Samme kveld gikk jeg og kjæresten den samme turen for å lete etter den. Vi var innom åpne restauranter og hoteller langs veien, og jeg la igjen navn og telefonnummer. Dessverre hadde ingen funnet den, og ingen har tatt kontakt heller, sier Kaya, som også har gått den samme ruta i dagslys.

Heller ikke på «tapt og funnet»-grupper på Facebook har hun fått noe napp. Trondheim sentrum politistasjon var stengt da Kaya var innom tirsdag, men ifølge loggboken fra forrige uke, kunne de meddele ved hittegodskontoret at sannsynligheten for at den er der er svært liten.

- Det er ordentlig trist. Ringen var som sagt ødelagt, og jeg hadde ikke fått noe glede av den enda, sier Kaya, og legger til at den eneste gangen hun husker at hun fikla i lomma langs sykkelturen, var ved Prinsenkrysset på vei til Ila.

Håper noen tar kontakt

Nå håper hun at en ærlig sjel har funnet ringen hennes.

- Det koster nok mer å fikse den, enn hva selve ringen er verdt. Det er vel derfor ikke noe monn i å prøve å selge den. Hvis noen finner den, håper jeg de tar kontakt. Den har nok mer verdi for meg enn den har for noen andre, sier Kaya, som samtidig peker på at slike ringer er populære om dagen.

Ringen er fremdeles noe ødelagt, og har en svart, firkantet stein som er festet til en kraftig gullring.

På sine nettsider opplyser politiet om at du skal levere hittegods til eier dersom du vet hvem dette er.

Hvis du ikke finner eieren, skal du snarest levere gjenstanden til politiet. Er det du selv som har mistet noe eller glemt noe på bussen for eksempel, kan du ta kontakt med ditt nærmeste hittegodskontor.