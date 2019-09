Reåpner på Bakklandet: - Vi lager restaurant for vanlige folk som vil spise mer bærekraftig

Mat fra Hagen åpnet på Bakklandet i oktober 2014. Sommeren etter startet eierne også opp en restaurant i Thomas Angells gate i Midtbyen, men denne gikk konkurs halvannet år senere.

I slutten av februar i år ble det klart at også restauranten på Bakklandet hadde gått konkurs. Mat fra Hagen stengte dermed dørene.

– Vi har hatt mye besøk, og markedet for plantebasert mat er mye større enn for få år siden, så det er litt surrealistisk at vi har gått konkurs. Vi har jobbet i utfordrende lokaler som har gjort driften vanskelig. Oppstarten var tung, og vi har ikke klart å komme ovenpå med forpliktelsene våre, uttalte daværende eier og daglig leder, Christopher Gulliksen, til Adresseavisen i februar.

Åpner på nytt



Nå er imidlertid nye eiere på plass. Richard Nystad, som var en av de originale Hagen-gründerne, og Remy Nordvik, tidligere eier av sushikjeden Sabrura, eier nå 50 prosent hver. Tidligere restaurantdriver av Persilleriet, Stian Andreassen, er franchisetaker.



– Remy ringte meg i mars og lurte på om jeg ville være med å reåpne restauranten. Jeg var litt skeptisk i starten fordi jeg ikke er den fødte driveren. Samtidig er Hagen hjertebarnet mitt. Med Stian på laget er vi imidlertid en kul trio med forskjellig og utfyllende kompetanse, forklarer Nystad.

I disse dager pusses lokalet på Bakklandet opp. Sommeren 2016 utvidet restauranten, og fikk dobbelt så store lokaler, i tillegg til uteservering. Nystad forteller at de denne gangen reduserer størrelsen på lokalene til slik de var da de åpnet restauranten i 2014.

– Vi skal fremdeles ha fokus på gjenbruk og de samme verdiene som tidligere, men et litt annerledes konsept. Lokalene blir mindre, og vi skal gå tilbake til en effektiv drift som fungerer, sier Nystad.

Vil være i front



Ifølge han og Andreassen kan kundene forvente seg en meny med lokale grønnsaker, kombinert med det de tror mannen i gata vil ha.

– Vi lager ikke restaurant for veganeren, men for vanlige folk som vil spise mer bærekraftig. I tillegg vil vi være i front og oppdatert på trender. En vegetarburger er ikke det samme i dag som i 2014 for eksempel. Det er vi bevisst på, sier Nystad, som trakk seg ut fra Hagen i 2016.

– Hva blir viktig for å lykkes denne gangen?

– Stramme rutiner, stram drift, fornøyde kunder, god mat og god økonomistyring, sier Andreassen.

– Lykkes vi med det, kan vi vokse videre etter hvert. Det steget tar vi imidlertid ikke før vi er sikker på at det går, legger Nystad til.

– Vokste dere for raskt sist gang?

– Ja, i tillegg til at vi ikke hadde kontroll. Vi ville for mye for raskt, og økonomistyringa var rett og slett ikke god nok, sier Nystad.

Kurs og gatefestival



Reåpningen av restauranten planlegges til midten av oktober. Comebacket ble annonsert på Instagram og Facebook i forrige uke. Hittil har responsen vært god ifølge eieren.

– Du er alltid spent på hvordan slike nyheter blir tatt imot. Engasjementet har så langt vært enormt, noe vi er veldig glade for, sier Nystad.

Andreassen peker på at mye har endret seg innenfor vegetarbransjen de siste årene. Selv kutta han ut kjøtt i 1999.

– Det som er mest interessant å se er hvordan fordommene har endret seg. Hvis man foreslår å lage en vegetarrett, er de fleste åpen for det. Slik var det ikke for noen år siden, sier Andreassen, som samtidig viser til at bransjen har blitt mer profesjonalisert.

I tiden framover planlegger de flere events og kurs. På programmet står blant annet matkurs med Veganmannen, tofurøyking på gata, vinkurs for vegetarianere og gatefestival i forbindelse med åpningen. I tillegg har de bygd et eget filmstudio hvor de skal spille inn matvideoer ukentlig.

– Nå gleder vi oss til å komme i gang!