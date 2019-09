På utkikk etter deltidsjobb i Trondheim? Liv får vanligvis mellom 150 og 200 søknader

Hun har drevet Mix ved Bakke Bru de siste åtte årene. I midten av august lyste hun ut tre 30 prosent stillinger via Nav sine nettsider. Kun tre uker senere har Sneve Tomren fått inn 75 søknader.

- Dette er jo en typisk studentjobb med arbeidstid i helger og på kveldstid. Pågangen bruker å være større når vi lyser ut på denne tiden av året, enn for eksempel midt i sommerferien. Samtidig hadde den nok vært enda større om vi hadde ventet et par måneder eller til februar. En del studenter tenker ikke på jobb før litt senere i semesteret, forteller hun.

Trondheims unge jobbtalenter: Butikksjef Lydia (23): - Det er veldig vanskelig for unge å få jobb Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Denne uka har vi tatt en prat med Lydia Akyaa Kumi.

Mest interessant



Utlysningen skal ifølge Sneve Tomren ligge ute til slutten av september. Hun sier at de vanligvis får mellom 150 og 200 søknader til en slik stilling.

- Å ansette studenter er helt klart det mest interessante for oss. De skal ofte være i Trondheim over flere år og kan jobbe kveld og helg. Å ansette noen som egentlig er på jakt etter en fulltidsstilling er ikke gunstig - de varer som regel ikke lenge, sier hun.

Den daglige lederen forteller at det første hun ser etter når søknad og CV sendes inn, er hull.

- Det er aldri et sjakktrekk med store hull i CV-en eller at søkeren skriver at han eller hun ikke kan jobbe da og da.

Sneve Tomren forteller at de kun har valgt å lyse ut stillingen på Nav.

- Vi har prøvd både NAV og Finn.no, og ser at responsen er like stor begge plasser. Nav er i tillegg gratis, forklarer hun.

Nye skatteregler: – Flere har mistet over halvparten av tipsen Et halvt år har gått siden regjeringen innførte nye skatteregler på tips. – Vi vet om folk som nå sitter igjen med 60 prosent mindre enn før, forteller bartendere.

- I sterk vekst

Tirsdag formiddag ligger det 65 annonser og 185 ledige deltidsstillinger ute på Nav sine nettsider - alle i Trondheim. På Finn.no er det 72 annonser og 258 deltidsstillinger.

- Hittil i år er 1357 deltidsstillinger lyst ut via Nav. I hele fjor var det 3123, opplyser seniorrådgiver i Nav, Elin Børset Eidissen.

Tall fra Finn.no viser at det i 2018 ble utlyst 9192 deltidsstillinger over hele landet fram til uke 36 i 2018. Fram til uke 36 i 2019 er det utlyst 10 585 deltidsstillinger, noe som betyr en vekst på over 15 prosent fra i fjor til i år - i samme periode. På Finn.no lyses det ut flest deltidsstillinger som butikkansatt. Deretter er det stillinger innenfor salg, helse og kundeservice som troner lista.

Jobbanalytiker og produktdirektør i Finn Jobb, Christopher Ringvold, opplyser at funnene deres viser at markedet for deltidsstillinger er i sterk vekst - noe som kanskje gleder mange jobbsøkende studenter.

- Hittil i år er det utlyst over 10 000 deltidsstillinger, og vi ser at det er særlig i bransjer som butikk, salg og helse det lyses ut flest stillinger. Ser man på søkestatistikken på Finn Jobb, så ser det også ut til at flest er på jakt innenfor samme bransjer. Trafikken på Finn Jobb viser i tillegg at det er høy etterspørsel etter deltidstillinger i disse bransjene, og at svært mange er inne og ser på annonsene som legges ut, sier han.

- Spiss CV-en



HR-konsulent i Adecco i Trondheim, Lars-Erik Alstad Aas, forteller at bemanningsselskapet er i kontakt med kandidater over hele landet hver eneste dag. Han har flere tips og råd som kan bidra til å lande den riktige deltidsjobben.

- Bruk tid på å spisse CV-en og søknaden din mot bedriften. Dersom du søker en salgsjobb, og har jobbet i butikk før, bør du få frem hvilke erfaringer du har gjort deg som er relevant innenfor salg.

Alstad Aas peker også på at det er lett å gjennomskue dersom man bruker samme søknadstekst til ulike stillinger. Dette viser ifølge HR-konsulenten at du ikke har tatt deg tid til å sette deg godt inn i hva bedriften er ute etter. I tillegg er det viktig å lese korrektur på både CV og søknad. Få gjerne en venn til å se over tekstene!

- Skriv gjerne noe om hva som motiverer deg til å søke. Er det arbeidsoppgavene, karrieremulighetene, faglig utfordring eller andre årsaker? Få dette fram i søknaden.

Ifølge Alstad Aas kan det også være lurt å få fram hvor tilgjengelig du er og hvor mye du kan jobbe.

- Pust med magen



Dersom du blir innkalt til intervju - spør hva du skal forberede deg på. Er det en viss kleskode du må ta hensyn til, vil du få en case-oppgave eller skal du presentere deg selv?

Alstad Aas forteller at det også er en idé å møte opp i god tid - gjerne ti til 15 minutter før intervjustart.

Sørg for å ha avklart med referansene dine på forhånd, slik at du kan oppgi dem dersom arbeidsgiver spør. Referansene bør være profesjonelle og ha relativ nylig erfaring med deg som medarbeider.

- Bruk intervjuet til å vise deg fram på en positiv måte. Det er naturlig å være nervøs, men husk at du alltid vil føle deg mer nervøs enn du framstår. Pust med magen, og ta deg tid til å tenke før du svarer. Det er også lov til å be om å få komme tilbake til et spørsmål senere i intervjuet hvis du behøver det.