Pride-leder Hannah (26) forelsket seg i sin beste venninne uten å fortelle det til noen

I 2013 flyttet Hannah og Emilie fra Hønefoss til Trondheim for å studere. Her skulle de bo i kollektiv sammen som venner.

- Vi skjønte vel at det var noe der, men tok det ikke seriøst i starten. Planen var at vi skulle flytte til Trondheim som venner, forteller Hannah.

I tremannskollektivet de bodde i utviklet forholdet seg de to neste årene, uten at noen av samboerne deres fikk med seg at de egentlig var kjærester. Det var først da Hannah skulle til New Zealand på utveksling at de fikk et behov for å fortelle det til noen.

- Det er kjipt nok å være i et avstandsforhold, og enda verre om du ikke kan fortelle det til noen. Det er latterlig å tenke på hvor paranoid jeg var. Jeg var redd for å snakke med folk fra Norge, i tilfelle de kjente noen fra Hønefoss, sier Hannah og ler.

- Det var helt uproblematisk

Underveis i New Zealand-oppholdet begynte de imidlertid å fortelle om forholdet sitt til både venner og familie - etter å ha vært forelsket i skjul i to år.

- Alle reagerte fint. Det var helt uproblematisk, sier Hannah, som aldri hadde tenkt tanken om at hun var skeiv før hun forelsket seg i bestevenninnen.

Fire år etter at hemmeligheten er ute, er Hannah og Emilie fremdeles kjærester. Om en måneds tid flytter Hannah til Oslo, hvor Emilie allerede bor. Men før den tid står Trondheim Pride for tur. Fredag braker det løs for festivalen som har fokus på mangfold, likestilling og skeives rettigheter.

- Nå er det siste innspurt, men vi ligger bra an. I år har vi løftet festivalen med blant annet flere arrangementer, og for andre år på rad har vi Pride House i Olavshallen, forteller 26-åringen.

På programmet står blant annet bokbad, foredrag, quiz og konserter. En tegneserieskaper skal snakke om kunst som aktivisme og på hovedfesten neste lørdag skal blant andre Silvana Imam opptre. I fjor var tema for festivalen familie, og i år er den røde tråden historie. Trondheim Pride har i samarbeid med Trøndelag teater derfor samlet inn skeive, anonyme historier som vil ha en sentral rolle under festivalen.

For første gang skal også Saepmie Pride arrangeres i Trondheim.

Forventer 16 000 deltakere



Trondheim Pride varer fram til 15. september, og neste lørdag er det duket for begivenheten de aller fleste kanskje gleder seg mest til - nemlig Trondheim Pride Parade. I 2016 var det 3500 deltakere i paraden som gikk gjennom byen, mens det i 2017 var 8000. I fjor var det hele 12 000, og i år venter Hannah enda flere.

- Nå tar vi høyde for at det ihvertfall kan bli 16 000 deltakere. Vi ser at det både i Trondheim og på andre plasser er en stor økning hvert år. Det er et godt tegn, sier hun.

Hannah fullførte nettopp en mastergrad i likestilling og mangfold ved NTNU. Ifølge seg selv er skeiv tematikk hjertesaken hennes, og foran Trondheim Pride har hun en klar oppfordring til innbyggerne i Trondheim.

- Jeg oppfordrer alle til å stikke hodet innom Pride House. Har man ikke vært på en debatt eller et foredrag om skeiv tematikk før - dra på det! Mange fordommer kommer på grunn av mangel på kunnskap, mener hun.