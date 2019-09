Regjeringen vil løfte norsk gaming-kultur

Regjeringen la onsdag fram sin dataspillstrategi.

– Dette har jeg gledet meg til. Mitt ønske er at alle som har en nysgjerrig og leken spiller eller spillutvikler i magen, skal ha spillerom til å utvikle seg, teste egne grenser og få utløp for sin kreativitet. Skaperkraften må fram, og den skal vi få fram med denne strategien, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Regjeringen har satt opp fire mål for dataspillpolitikken. De ønsker et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet, samt en profesjonell og mangfoldig dataspillbransje. Regjeringen vil jobbe for gjennomslagskraft for norske dataspill og en inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur, melder Kulturdepartementet.

– Dataspill er uten tvil en viktig fritidsaktivitet for mange barn. Vi mener derfor det er viktig at dataspill anerkjennes på linje med andre aktiviteter og hobbyer barna driver med, sier kommunikasjonsdirektør Kristine Meek i Medietilsynet, som har bistått i å utvikle strategien.

Så mange som 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9 til 18 år spiller dataspill, ifølge tall fra undersøkelsen Barn og medier i fjor.