Sandra (25) fra Trondheim presset til å betale hackere - mistet alle bildene og 127 000 følgere

- Jeg tenkte: hva faen, nå har det faktisk skjedd.

Mandag ettermiddag fikk Sandra Kjøsnes Jokic (25) plutselig en mail fra Instagram, der det sto at kontoen hennes var tilknyttet en ny e-postadresse. Hun ble bedt om å klikke på en lenke for å sikre kontoen, men kom aldri inn på sin egen bruker.

- Plutselig får jeg en ny mail fra en annen e-postadresse der det står at profilen min er hacket, og at de ville gi den tilbake om jeg betalte en viss sum. De skrev at jeg hadde tre timer på meg, hvis ikke ville de slette alle bildene og selge kontoen videre.

Over 120 000 følgere

Like før Sandra mistet kontroll over kontoen sin, hadde hun nesten 127 000 følgere. Sandra har tidligere gjort det stort innen bikini-fitness, og har i en årrekke bygd opp en stor følgeskare.

- Det er mange følgere, og følgere har blitt penger i dag. Akkurat nå har jeg mange endringer i jobbsituasjonen min, og det er egentlig like før at jeg vil starte opp noe eget. Jeg ville bruke denne kontoen til å markedsføre dette.

- Det er så sykt at dette skal skje akkurat nå. Om jeg skulle starte en egen business ville kontoen vært et skikkelig springbrett. Sånn sett kan det snu på mye.

Krevde bitcoin-overføring

Mandag ettermiddag begynte derfor en heftig mailutveksling mellom Sandra og den angivelige hackeren. Etter hvert hevdet personen at Sandra ville få tilbake kontoen sin om hun overførte 301 euro, like over 3 000 norske kroner, i bitcoins.

- Det var en solid sum, men det kunne ha vært mye verre. Jeg tenkte til slutt at det var verdt det for å prøve å få tilbake kontoen min, sier Jokic.

Hun overførte pengene rundt klokka 20.00 mandag kveld. Klokken 02.30 natt til tirsdag fikk hun svar: «we are engaged in activation», (vi jobber med aktivering).

Tirsdag ettermiddag har hun ennå ikke fått tilbake kontoen.

- Jeg kan egentlig ikke håpe på noen ting. Jeg har prøvd å finne ut av hva jeg kan gjøre, tatt kontakt direkte med Instagram for å få hjelp, men til ingen nytte.

Politiet: - Aldri betal

Ivar Friheim, som leder avsnittet for digitalt politiarbeid ved Trøndelag politidistrikt, sier at kontoer som blir tatt over på denne måten er en del av den nye hverdagskriminaliteten. Nordmenn er veldig teknologiske med digitale identiteter, og med høye inntekter er vi gjerne et yndet mål.

- Det å overta andres kontoer er ikke så uvanlig, der det kan være alt fra guttestreker til identitetstyveri med en økonomisk hensikt. Men utpressing på denne måten er ikke så vanlig. Jeg kan ikke huske at vi har vært borti utpressing der det er snakk om å selge kontoen videre, i alle fall ikke her i Trøndelag.

Friheim forklarer at de derimot opplever en god del tilfeller av kryptovirus og krypterte datamaskiner, der brukere eller bedrifter må betale for å låse opp datamaskinen.

- Der er vi klar på at man aldri bør betale. For det første har du ingen garanti for å få tilbake kontrollen over maskinen. For det andre er det i mange tilfeller kriminelle nettverk som står bak, og en innbetaling kan bidra til ny og mer alvorlig kriminalitet.

Avsnittlederen anbefaler flerfaktorautentisering for kontoer på nett, altså at man ikke benytter seg av kun ett passord for å logge seg inn. I tillegg råder han til å bruke unike passord som man jevnlig skifter.

Skulle du først oppleve å bli hacket, bør du anmelde det til politiet, sier Friheim.

- Det er det flere grunner til. Vi har ikke mye tall på og erfaring med denne typen kriminalitet, og flere anmeldelser vil peke på at dette er et samfunnsproblem som vi må fokusere på. I tillegg ser vi ofte gjengangere, og mye informasjon kan gi en større og mer alvorlig sak som har større sjanse for å bli etterforsket.

- Har sikkert gjort det med mange

Tirsdag ettermiddag er kontoen til Sandra helt blank, der det verken er mulig å se bilder eller annen informasjon. Hun har iherdig fortsatt forsøket med å få tak i Instagram for å få hjelp, og har endret alt av passord på andre tjenester.

- Jeg tenker at det ikke er verdens undergang, forsvinner kontoen for godt så går det bra. Men det er kjipt, det vil nok endre masse i livet mitt.

- Det var tydelig at hackerne var rutinerte, og jeg er sikker på at de har gjort dette mange ganger. Med en relativt lav sum, er nok mange villige til å betale for å sikre en konto de har bygd opp gjennom mange år. Jeg håper Instagram kan hjelpe på en eller annen måte.