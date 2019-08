Møt de nye studentene!

Mandag morgen begynte studietiden for nesten 14 000 nye studenter ved NTNU i Trondheim.

Det ble en våt fornøyelse, men både trønderske og tilflyttende studenter så ut til å være beredt: Plenen foran scenen på Gløshaugen var dekt av paraplyer, regnkep og allværsjakker.

Dette er noen av studentene vi møtte i virrvarret!

Håvard Høymork (19) og Håkon Telje (19) er gode venner fra før av, og de er fra henholdsvis Oslo og Asker. De skal studere kybernetikk og datateknologi.

- Har dere noen forestillinger om Trondheim og trøndere?

- Jeg har hørt om «trøndring».

- Det må du nesten forklare?

- Det er vel at trøndere har to i basepromille, at det er derfra det blir moro! Men det er det kanskje mest av nord i Trøndelag, vi får se, smiler Telje.

Knut Heimdal (19) og Agnes Bergholt (19) er barndomsvenner fra Oslo, og har endt opp i Trondheim og på NTNU sammen, men på forskjellige studier. Der Bergholt har kommet inn på kybernetikk, skal Heimdal studere fysikk og matematikk.

- Hvilket inntrykk har dere av Trondheim på forhånd?

- Været! At det er kaldt og mye regn. Men i tillegg at det også er fin natur her, svarer Bergholt.

- Hva med trønderne?

- Bråkete!

Tanja Nikolaisen (19) skal studere tegnspråk, og Frida Marie Enoksen (18) skal ta europastudier med tysk. De har begge hørt mye bra om studielivet i Trondheim.

- Vi gleder oss til studentmiljøet her, det har vi hørt mye bra om. Og vi ser fram til å få nye venner!

Gabriel Ade (40) skal studere samfunnsøkonomi - med mindre han får byttet studie.

- Jeg vil kanskje bytte til økonomi og administrasjon, men vi får se! Jeg har studert før, men det er første gang ved NTNU. Jeg har egentlig ingen spesielle forventninger, men jeg gleder meg, sier Ade.

Jenny Møller (20) fra Asker skal studere for å bli grunnskolelærer, og Lisa Robson (21) fra Bergen skal ta et årsstudium i psykologi.

De forteller at de gleder seg til å komme i gang med studiene, lære noe nytt og komme inn i studentmiljøet.

- Hva tenkte dere om trøndere før dere flyttet hit?

- Skinnvest og bart. Jeg så to stykker med bart nå nettopp, så da vet du at du har kommet til rett plass, smiler Robson.

Daniel Roth (21) fra Bergen skal studere samfunns- og idrettsvitenskap. Lea Oliversen (20), også fra Bergen, skal bli lektor i spansk, og Bjørn Ulveraker (20) fra Haugesund skal studere for å bli elektroingeniør.

Bergenseren Roth har et positivt inntrykk av trønderne.

- Du tenker fort på bart og skinnvest og Åge Aleksandersen. Vi har sett en del av det allerede!

Ida Lise Hoem (22) og Ellinor Elvrum (23) er begge fra tettstedet Løkken i Meldal, og skal studere maskiningeniør og sykepleie.

- Vi bor i Buvika og Fannrem, så litt pendling blir det. Bare fint å ta frokosten på bussen.

- Hva er det dere gleder dere mest til som studenter?

- Vi gleder oss til å lære nye ting, og endelig lese på noe vi har jobba for i mange år, noe vi virkelig bryr oss om, sier Elvrum.

Amell Elgseter (19, men veldig snart 20), skal ta sosionomstudiet. Hun er egentlig fra Levanger, men bor i Trondheim nå. Hun gleder seg til å finne noe hun kan engasjere seg i.

- Det blir artig å bli kjent med nye folk, i tillegg vil jeg engasjere meg i for eksempel linjeforeninga eller på Samfundet, sier Elgseter.

Shah Fahad (24) fra Pakistan synes det er stas at han nå skal begynne å studere i Norge, og spesielt ned NTNU.

- Universitetet er veldig bra, et av de beste i Europa! Norge er også et godt land der du kan vente en god jobb.

- I Pakistan har vi flere professorer som selv har studert i Norge, og en av mine professorer der brukte å snakke varmt om Norge hele tiden, forteller Fahad.

Martine Wold Gundersen (24) skal studere drama og teater, noe hun gleder seg veldig til.

- Jeg har holdt på med det siden jeg var liten, og frem til nå har jeg tatt andre fag først å sikre meg med tanke på økonomi. Nå gleder jeg meg til å endelig starte med noe jeg brenner for!

Elin Svergja (20) var mildt sagt litt stressa mandag morgen. Den nybakte arkeologi-studenten bråvåknet, men ikke av alarmen - for den ringte nemlig aldri.

- Heldigvis rakk jeg å komme opp hit i tide likevel, ler hun.

Svergja er egentlig fra Kvikne, men hadde sin første natt i Trondheim natt til mandag. Hun gleder seg veldig til å få mange nye venner.

- Det blir litt som å starte livet på nytt!

Sigurd Thomsen Meyer (21) fra Halden skal studere statsvitenskap.

- Hvorfor Trondheim?

- Det er vel Trondheim alle snakker om, den største og viktigste studentbyen i landet.

- Jeg skal flytte inn i et kollektiv med noen kompiser, så det blir bra. Jeg gleder meg til å bidra i linjeforeninga, og å sette meg inn i det faglige. I tillegg vil jeg gjerne på utveksling i andreåret, kanskje til Tyskland eller Storbritannia, sier Meyer.