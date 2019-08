Kamilla (19) og Jørgen (20) kapret prestisjefylte studieplasser etter uker med opptaksprøver

- Det er ganske heftig. Jeg måtte fly ned til Oslo tre ganger for opptaksprøvene. Jeg liker ikke å ta så stor plass, men måtte tenke på å vises. Du må nesten presse deg litt fram, ler Kamilla Moen (19) fra Trondheim.

Hun har nylig fått vite at hun har kapret én av åtte prestisjefylte plasser ved bachelorlinja for samtidsdans på Khio (Kunsthøgskolen i Oslo). En av de andre plassene fylles også av en trønder, Jørgen Fenstad Kottum (20), også han tidligere elev ved danselinja på Trondheim Katedralskole.

- Da jeg fikk vite at jeg kom inn, var jeg veldig letta. Det var en skole jeg virkelig ville komme inn på, og jeg var stressa i lang tid før opptakene. Endelig kunne jeg senke skuldrene og slappe av litt. Det var veldig deilig.

Ungdommer strømmer til folkehøgskolene Det blir stadig mer populært å ta et år på folkehøgskole. Før høstens skolestart har søkerantallet til landets folkehøgskoler satt ny rekord femte år på rad.

Opptaksprøver, fysiske tester og intervju

Det er stor konkurranse om studieplassene hos Khio. Både Jørgen og Kamilla måtte gjennom hele tre opptaksrunder.

- Jeg måtte gjennom opptak til Spin off i fjor, så jeg visste litt om hva jeg kom til. Men det er ganske nervepirrende. I den siste opptaksrunden blir det bare hengt opp et ark på en dør, og så må du sjekke om nummeret ditt står der, forklarer Jørgen.

Begge kom seg gjennom tre runder med opptaksprøver, fysisk test hos fysioterapeut og intervju. Danseklasser med mange andre spente og nervøse dansere, samtidsdans, improvisasjon og solo.

- Etter andre runde fikk vi mail om hvem som gikk videre, og da klarte jeg å se på numrene til feil linje, og der sto jo ikke jeg. Ganske skuffa gikk jeg i dusjen, men sjekket mailen én gang til. Da innså jeg at jeg hadde tatt feil, jeg hadde gått videre til tredje runde! Det var nesten et større sjokk enn da jeg fikk beskjed om at jeg faktisk fikk plassen, ler Kamilla.

Trangt nåløye

Elke Selnes er lektor i dans ved Trondheim Katedralskole, og forteller at hun er stolt av alle sine elever, uavhengig av hva de velger å gjøre etter videregående.

- Det er stort å komme inn på alle skoler, men det som er litt spesielt med Khio er at det er så begrenset med plasser. Siden det er en statlig skole, har de anledning til å ta inn veldig få. Derfor er nåløyet så trangt.

- Det er ofte noen hundre søkere, der mange søker flere år på rad. Da blir det prestisje å komme inn.

Hun poengterer at det å komme inn på slike skoler likevel ikke er noen garanti for å få seg jobb etter endt utdanning.

- For å få jobbe som danser må du på audition, og kunne ha gått hvor som helst. Det er hvor god du er som teller. Men det er et springbrett både faglig og der du kommer inn i et miljø, kanskje spesielt i Norge der dansemiljøet er så lite.

- Hvor mange fortsetter videre med dansen etter at de er ferdig på Katta?

- Jeg har ikke tall på det, men i gjennomsnitt fortsetter rundt halvparten av klassene som går av. Det er et høyt antall, og vi har også stor oversøkning inn til oss. Både Kamilla og Jørgen gikk i to veldig talentfulle klasser, og vi er like stolt av dem som kommer inn på andre skoler eller gjør noe helt annet.

Husker du Idol-Isak fra Trondheim? Nå er musikken hans på norske topplister Isak Heim (23) endte opp på tredjeplass i Idol i 2011, kun 15 år gammel. Nå, åtte år senere, herjer den nyeste låta hans på diverse topplister.

«Vil du virkelig gjøre dette?»

Kamilla forklarer at hun alltid har likt å danse, mest for moro da hun var liten. På ungdomsskolen bestemte hun seg for å gjøre noe annet enn resten av vennene, som gjerne skulle ta realfag.

- Folk spurte meg, «vil du virkelig gjøre dette videre»? Vi får se, svarte jeg, forklarer hun. Både mor og søster har tidligere studert dans..

Jørgen gikk ut fra danselinja på katedralskolen i fjor, og har i mellomtiden tatt et år med forstudium i dans hos Spin off, også i Oslo.

- Jeg liker å danse litt av hvert. Det startet med popping, og på videregående gikk det mer over til samtidsdans. Jeg liker alle mulige stiler, breakdance og ballettklasser også. Jeg er ikke supergod i alt, men henter alt inn i samtidsdansen.

Begge takker katedralskolen for at de klarte å komme gjennom nåløyet hos Khio.

- Det er ikke så mange gutter i dansemiljøet, men da jeg begynte tenkte jeg at det var kult å få danse på skolen. Det er flinke lærere på katta, og det er godt tilrettelagt for å bli flink. Jeg hadde ikke vært der jeg er nå uten danselinja på Katta.

Krevende yrke

For Jørgen er drømmen å kunne danse i et kompani, uten noen konkret formening om hvilket. For Kamilla har Khio alltid vært et mål.

- Jeg vil se videre hvordan det blir, en bachelor er noe annet enn et valgfag, og det er stor forskjell på å ha dans som hobby og det å leve av det. Det er mye man kan gjøre, også utover å være utøvende danser.

Jørgen er klar på at det kommer til å bli flere jobber samtidig.

- Du må nok kombinere flere jobber som danser uansett, det er et frilansyrke som er veldig krevende.

- Man kan kanskje ikke jobbe som utøvende danser «for alltid»?

- Nei, men det funker for mange å bli danselærer! Som for eksempel lærer på katta eller høyskoler som Khio. Du kan også bli koreograf. Jeg får ofte det samme spørsmålet fra mamma og pappa, men folk får det til, ler Jørgen.