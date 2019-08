Instagram og Whatsapp får nye navn

Det har nemlig vært frustrerende for Facebook-sjef Mark Zuckerberg at Facebook ikke får anerkjennelse for jobben selskapet har gjort med Instagram og Whatsapp.

Nå bekrefter Facebook at både Instagram og Whatsapp skal gjennomgå en navneendring.

– Vi vil være tydeligere på hvile produkter og tjenester som er en del av Facebook, sier Facebooks talskvinne Bertie Thomson, til The Information.

De nye navnene vil bli «Instagram from Facebook» og «Whatsapp from Facebook», skriver nettstedet.

«Streaks» på Snapchat kan bli ulovlig Politikere i USA jobber med et lovforslag om forbud mot avhengighetsskapende funksjoner.

Facebook-signaturen

«From Facebook»-merkingen vil ifølge The Information kun være synlig inne i appene, som for eksempel i innloggingsvinduet, men trolig også andre steder. I tillegg vil det nye navnet også komme til syne i Appstore og Googleplay.

Å legge ved Facebooks signatur er ikke en ukjent strategi for selskapet.

I dag brukes «From Facebook» blant annet for VR-selskapet Oculus som Facebook kjøpte i 2014, mens de bruker «by Facebook» for samarbeidstjenesten Workplace, skriver Tek.no.

Instagram skjuler likes: «Hvor ille må det bli før vi gjør noe selv?» KOMMENTAR: Instagram ønsker å beskytte oss mot vår egen skjøre selvfølelse. Men til syvende og sist er det innvendig at forandringen må skje.

«Komisk dårlig»

Instagram ble kjøpt opp av Facebook i 2012 for én milliard dollar. To år senere la den amerikanske giganten hele 19 milliarder dollar på bordet for Whatsapp.

Til tross for oppkjøpet har selskapene i hovedsak fått stor frihet til å utvikle og markedsføre seg selv, uten innblanding fra Facebook.

Dette har også skånet selskapene for mye negativ oppmerksomhet, knyttet til skandalene som har stått i kø for Facebooks håndtering av persondata.

Derfor er ikke alle like imponert over navneendringen. Nettstedet Gizmodo beskriver avgjørelsen som «komisk dårlig».

– Å legge til en så spesifikk link mellom Facebook, Instagram og Whatsapp, vil ikke gjøre noen godt, står det i kommentaren, som viser til personvern-trøbbelet Facebook har vært - og fortsatt - går gjennom.