Slik klarer du utfordringen som herjer på sosiale medier

Glem flossdansen, dabbing, planking og ice bucket challenge.

Enten du scroller gjennom Facebook, Instagram, eller trykker deg videre blant stories på Snapchat: Du har trolig fått med deg årets store sommerutfordring på sosiale medier: #bottlecapchallenge.

Skrukorkene, som tradisjonelt sett skal åpnes med hendene, skal i år åpnes med et spark. Resultatet er ganske spektakulært og tilfredsstillende:

Kjendis-utfordringer

Instagram-videoen over viser hvordan det hele begynte. Videoen ble lagt ut 25. juni av den meritterte Taekwon-do-instruktøren Farabi Davletchin, også kjent som Master Fa og @farakicks på Instagram.

Med to forskjellige rundspark forsvinner korken av vannflaska på mesterlig vis.

I videoen ble blant annet den britiske action-skuespilleren Jason Statham utfordret til å gjøre det samme.

Fem dager etter svarte Statham med denne videoen:

Flere og flere kjendiser har kastet seg på utfordringen. Blant annet har John Mayer, Conor McGregor og Mariah Carey prøvd seg på trikset. Noen litt mer overbevisende enn andre.

Samtidig har mannen i gata lagt ut sine videoer. Totalt har emneknaggen #bottlecapchallenge over 326 000 innlegg.

Slik gjør du det

Siden trenden ble startet av en læremester i Taekwon-do, tok Byas kontakt med Stavanger Taekwon-do Klubb.

– Vi har sett det på Instagram, ja, sier Steinar Clausen (16).

– Det er ganske kreativt og morsomt, legger Kian Jabbarzadeh (16) til.

De to Stavanger-guttene kommer fra Tasta, har drevet med Taekwon-do i åtte år og har begge svart belte i kampsporten.

De nevner disse huskereglene for deg som har lyst til å åpne flasker på en noe spektakulær måte i sommer:

Avstand: Finn ut hvor langt unna du må stå fra flaska. Beinet skal helst være strakt og du skal treffe korken med skosålen.

Finn ut hvor langt unna du må stå fra flaska. Beinet skal helst være strakt og du skal treffe korken med skosålen. Høyde: Ikke alle er like myke. Finn en høyde som passer for deg, slik at du kan prøve gjentatte ganger.

Ikke alle er like myke. Finn en høyde som passer for deg, slik at du kan prøve gjentatte ganger. Balanse: I stedet for å justere balansen med kneet, bør du ta ut armene slik at du kan fullføre rotasjonen.

I stedet for å justere balansen med kneet, bør du ta ut armene slik at du kan fullføre rotasjonen. Rotasjon: Etter en halv rotasjon snur du blikket ditt og fester det på korken, slik at du ser hvor du skal treffe.

Etter en halv rotasjon snur du blikket ditt og fester det på korken, slik at du ser hvor du skal treffe. Fart: Start i rolig tempo, øk farten gradvis. Desto roligere tempo, desto løsere må korken sitte på flasken. Skru til underveis desto fortere du roterer.

PS: Det kan være lurt å spenne fast flaska slik at den ikke tipper over. Be gjerne en venn om å holde den for deg, da kan dere også bytte på å sparke etter hvert som dere blir slitne. Bare pass på fingrene!