Sju ting du kan gjøre helt gratis i Trondheim

Er du hjemme i Trondheim denne sommeren, og vil finne på noe med tom lommebok? Alt dette kan du gjøre uten at det koster deg ei krone:

Lån frø, verktøy, symaskin, musikkinstrument eller elsykkel

Det er fint å ha noe å pusle med, enten det er innendørs eller ute. Kanskje du omsider får gjort unna noe du har planlagt lenge også?

På hovedbiblioteket i Trondheim har de for eksempel en frøbank, der du kan låne frø som du kan så enten på kjøkkenet eller balkongen. Ta med frø fra din nye plante tilbake, sånn at andre kan bruke dem igjen neste år. Du kan velge mellom 20 og 30 ulike frø, med alt fra agurk, chilli og persille!

Har du noe som må fikses hjemme, men mangler verktøy? Det kan du også låne hos Byåsen, Moholt og Saupstad bibliotek. Det er noen betingelser, som at du må være 18 år for å låne, og de har alt fra hammer, drill, stikksag og verktøykasse.

Og i samme slengen kan du finne fram bukser med hull eller en gammel duk du vil sy om. På Moholt bibliotek kan du låne symaskin i biblioteket. Og hos hovedbiblioteket kan du låne musikkinstrument som ukulele, keyboard og gitar.

Hos hovedbiblioteket eller Moholt bibliotek kan du også låne elsykkel med lasteplan, som tåler en maksvekt på 100 kilo. Den kan lånes i inntil 3 dager!

Dra på museum

Ja, tro det eller ei, men flere museum i Trondheim er faktisk gratis. Forsvarsmuseet Rustkammeret, Justismuseet, Sporveismuseet og Vår Frue Kirke har alle gratis inngang. Hvorfor ikke være litt turist i egen by?

Opplev Ringve botaniske hage

Dette er en flott hage, som alltid er åpen og gratis for alle. Her kan du beundre vakre trær og blomster hele døgnet. Hagen inneholder levende samlinger som brukes til forskning, undervisning og bevaring.

Plantene her er derfor både en utstilling og en vitenskapelig samling!

Dra på festival

Ikke nok med at Trondheim har flere gratis museum, men du kan også oppleve noe av det årets festivaler tilbyr, helt gratis!

Mye av det som foregår under Olavsfestdagene som starter 28. juli er gratis å delta på, og det samme gjelder Trøndersk Matfestival som begynner 1. august.

Ti interiørprofiler du bør følge på Instagram Noen som får lyst til å pusse opp hjemme?

Besøk Sparebank 1 Midt-Norges lokaler

Ja, hvorfor skal man ønske å dra dit? Ikke for å besøke selve banken, men under lokalet ligger det nemlig ruiner av en steinkirke. Her har de funnet spor etter menneskelig aktivitet fra så tidlig som 900-tallet og utover.

Her nede kan du også se kunstverket Salamandernatten, som består av 72 skulpturer, alle over 3 meters høyde, laget av rtondheimskunstneren Kjell Erik Killi Olsen.

Det er gratis inngang og ruinene har åpent så lenge Sparebank 1 er åpne.

Gratis middag

Trondheim Folkekjøkken lager middag fra bunnen av.

På tirsdager holder de til på infokafeen i Strandveien 23, og på torsdager hos UFFA i Innherredsveien 69c. Her kan du være med å lage veganmat fra klokken 16.00, eller komme for å spise rundt klokken 19.00.

Lån friluftsutstyr og dra på tur

Stadig flere snakker om de fantastiske fjellturene og friluftsløypene Trondheim har å by på. Men visste du at du kan låne friluftsutstyr helt gratis av Strinda frivilligsentral og Utlånssentralen til Kolstad Fotball, i samarbeid med Trondheim kommune?

Her kan du låne alt fra kanoer, telt og sekker til skøyter og sykler, så lenge du tar kontakt på forhånd. Da slipper man å kjøpe dyrt utstyr for en liten gåtur.