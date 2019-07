Ungdommer strømmer til folkehøgskolene

I mai avsluttet over 7 700 elever sitt folkehøyskoleår. Det er foreløpig ny rekord, men søkerantallet for neste skoleår, som starter i august, tyder allerede på ny rekord.

Per 1. juli var det en økning på 3 prosent i antall elever som er tatt opp på folkehøgskolene, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er fantastiske tall! Det er ikke lenger noen tvil om at det er populært å gå på folkehøgskole. Mer enn noen gang viser ungdommen at de har behov for et pusterom etter videregående skole, før de går videre med andre studier. Uten både karakterer og eksamener klarer folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjon til å lære mer, sier Marit Asheim, informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene.

Økningen i elevtall til folkehøgskolene har generelt steget siden 2004. I dag går det 20 prosent flere elever på folkehøgskole enn det gjorde for ti år siden.

Folkehøgskolene har ingen søknadsfrist, men startet opptaket 1. februar. Fram til skolestart er det rullerende opptak, så lenge det finnes ledige plasser ved den enkelte skole.