Dette får du for under to millioner i Trondheim sentrum

Aldri før er det blitt solgt så mange boliger i årets første måneder i Norge, og tilsammen første halvår er det et solgt et rekordantall.

Peder Benum i Privatmegleren bekrefter at det har vært en god start på 2019.

- Det var egentlig et spesielt rolig siste halvår i fjor, så vi var litt spent på 2019. Men vi har sett at det har tatt seg opp, og at det er lokalt her i Trondheim har blitt bedre fart i markedet.

Megleren påpeker at markedet er prissensitivt, spesielt når det gjelder boliger som typisk er populære blant unge kjøpere.

- Vi ser det spesielt ved salg av leiligheter med ett soverom til rundt 2,5 millioner. En feilprising på 100 000 kroner kan gi stort utslag i antall interesserte på visning, forklarer Benum.

Eksperten svarer: Så mye må du spare i måneden for å kjøpe bolig For å kjøpe egen bolig, er man nødt til å ha en egenandel på femten prosent. Men hvor mye må man da spare i måneden for å kjøpe drømmeboligen?

- Smart å ikke se seg blind på kvadratmeter

Torsdag ettermiddag er det seks leiligheter i Trondheim sentrum med en totalpris under to millioner kroner. Det er over dobbelt så mange med prisantydning under samme sum, men med omkostninger og fellesgjeld bikker de resterende over prisgrensa vi har satt oss.

En av selveier-leilighetene som ligger ute hos Finn.no ligger på Øvre Møllenberg, er 29 kvadratmeter stor og har en totalpris på 1 944 600 kroner.

Den største av leilighetene er på 35 kvadratmeter, den minste på 22. Megleren råder unge kjøpere til å vurdere kvadratmeter opp mot god planløsning.

- En leilighet på for eksempel 30 kvadratmeter kan ha en like god bruksverdi og være en like god bolig som en leilighet på 40-45 kvadratmeter, om den har en god planløsning. Mange går i ei felle ved å bare søke etter leiligheter på 40 kvadratmeter og oppover. Det er smart av yngre kjøpere å ikke se seg blind på kvadrat meter, men også se etter en effektiv planløsning.

Ditt, mitt eller vårt? Derfor bør du ha samboeravtale - Hvis man ikke skriver samboerkontrakt kan man i teorien risikere å miste mye av det man eier, sier Jushjelpa i Midt-Norge.

En av de andre leilighetene, en andelsleilighet som ligger like ved Studentersamfundet, har en totalpris på 1 974 911 kroner. Denne har et bruksareal på 23 kvadratmeter.

Mange av de minste leilighetene er såkalte studioleiligheter, der du ikke har noe eget rom for å sove i. Enten er senga plassert i stua, eller adskilt med en sovealkove. Det gjelder hos alle de seks leilighetene vi i Trd.by har funnet fram i søket i Trondheim sentrum.

- Må du ned forbi 30 kvadrat, må du fort gå på akkord med et eget soverom, bekrefter Benum.

En tredje leilighet ligger i Midtbyen, og er den største av de seks til under 2 millioner akkurat nå - på 35 kvadratmeter. For den må du ut med 1 755 960 kroner.

Leiligheter med stor omløpshastighet

Megleren anslår at snittet for antallet visninger i Trondheim, uavhengig av boligtype og størrelse, ligger mellom fire til fem visninger.

- Jeg har ikke inntrykk av at dette segmentet leiligheter trekker det opp eller ned. Både kjøpere og selgere er vinnere i dagens marked, det er stabilt, og det har det vært grovt sett de siste 30 månedene.

- Hvem er kjøperne av disse leilighetene?

- Det er mye studenter, i tillegg er det et stort miljø for stipendiater og pendlerboliger. Mange av disse leilighetene er også egnet for en del å plassere penger i, for å kunne leie ut.

På boligjakt? Så mye koster det å leie i Trondheim akkurat nå Kollektiv, hybel eller leilighet, i sentrum, øst eller vest - dette må du ut med for å leie bolig i Trondheim.

Du skulle kanskje tro at visningshelga før og etter 20. juli, datoen der de aller fleste studentene får vite studieplassene sine, er hektisk for meglerne. Men skal vi tro Benum, utgjør det ingen stor forskjell.

- Disse leilighetene, og opp til 2,5 eller 2,7 millioner, går hele tiden. Det er stor omløpshastighet. De fleste søkere vet som regel hvilken by de kommer til å studere i, selv om de ikke er helt sikker på akkurat hva. Mange av dem er nok representert som kjøpere kanskje allerede i februar, mener han.

- I tillegg er det mange studenter som begynner med å leie, men som kommer hjem til foreldrene i jula og forteller at det er både dyrt og dårlig. De har gjort det bra på eksamener, og er sikre på å bli i fire år til. Kjøpegruppa som er på andre studieår er like viktig.