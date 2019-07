På boligjakt? Så mye koster det å leie i Trondheim akkurat nå

Det er mye snakk om hvor mye det koster å kjøpe en leilighet, men kanskje ikke like ofte om hvor mye du må ute for å leie et sted å bo.

Snart kommer også tiden der studentene i landet får vite om de har fått studieplass eller ei, og kanskje viktigst av alt: hvor. Mange har nok også allerede tatt en titt på leiemarkedet i den aktuelle studiebyen.

Vi har sjekket ut prisene for å leie hybel, bofellesskap og leilighet i Trondheim, både privat og gjennom Sit, og hvilke bydeler som byr på de billigste leieboligene.

Fem ting du bør vite når du skal leie bolig Har du planer om å leie? Dette er reglene du må passe på.

Mellom fem til 15 000

Skal du leie i Trondheim, må du fort regne med å betale 4 000-5 000 kroner og oppover. Ifølge tall fra leieprisstatistikken til Finn.no, ligger gjennomsnittsprisen for å leie et rom i et bofellesskap, altså et kollektiv, på rundt 5 200 kroner i måneden. Legger du til en 500-lapp, kan du skaffe en egen hybel.

Er du derimot på utkikk etter en hel leilighet for deg selv, må du fort opp over 12 000 kroner i snitt - om du da ikke velger område av byen med litt omhu. Tallene er basert på annonsene som ligger ute hos Finn.no akkurat nå.

Billigst i vest, dyrest i sentrum

Ikke overraskende er prisene høyere i sentrum av byen. Her ligger snittprisen for en leilighet på nesten 15 000 kroner i måneden.

Til sammenligning viser statistikken at en leilighet på vestsiden av byen ligger på knappe 10 000 kroner i måneden i gjennomsnitt. Dette er ifølge prisstatistikken den rimeligste bydelen å leie i, enten du vil bo i kollektiv, på hybel eller i egen leilighet.

Som en god nummer to, om du er på jakt etter noe som er mest mulig vennlig for lommeboka, er sørsida. Det er ikke mange kronene som skiller Trondheim i vest og sør.

Gjennomsnittsprisene er beregnet ut fra de 189 rommene i bofellesskap, 146 hyblene og 352 leilighetene som ligger ute for leie i Trondheim nå i juli. I tillegg til i sentrum er det desidert mest å velge blant i Trondheim øst, der det akkurat nå ligger hele 89 rom i bofellesskap, 61 hybler og 172 leiligheter ute til leie hos Finn.

Over 5 000 studentboliger, fra 3 500 kroner

Prisene så langt i artikkelen er fra det private utleiemarkedet i Trondheim. Men hva med studentboligene til Studentsamskipnaden (Sit)? I Trondheim har de nøyaktig 5 081 boliger, noe som betyr en dekningsgrad på cirka 16 prosent av studentboligmarkedet i byen. Det er et stort spekter av boliger, med alt fra gammelt til nytt, stort og smått.

- I Trondheim har det skjedd en endring de siste årene mer i retning av leietakers marked. Det er godt med tilbud, og det er bra for studentene, sier markeds- og eiendomssjef i Sit, Wenche Nyeng.

I tillegg har Trondheim i regi av Study Trondheim «tak over hodet»-tilbudet der studenter som ennå ikke har funnet seg bolig til studiestart, kan leie et rom enten alene eller sammen med andre hos Scandic Lerkendal for en rimelig penge.

- Om noen for eksempel plutselig får beskjed om at de har fått studieplass, kan de slippe å ta noe usett eller binde seg til kontrakter de i ettertid ser ikke er noe særlig, forklarer Nyeng.

Hun anbefaler å søke tidlig, og boligene blir tildelt fortløpende hele tiden. Om du ikke skulle komme inn på studiet du har søkt på likevel, kan du ved å dokumentere dette si opp på dagen og dermed slippe oppsigelsestid. Du kan søke om hybel i kollektiv, eller 1-roms, 2-roms, 3-roms eller 4-roms leilighet. Noen steder deler du både bad og kjøkken med andre, andre steder får du alle fasiliteter for deg selv.

- Prisene varierer veldig. For hybel i kollektiv er prisen fra 3 500 kroner og opp til overkant 5 000 kroner i måneden, der energi kommer i tillegg. 1-romsleiligheter er alt fra 5400 kroner til 6600 kroner, og typiske parleiligheter på 2- og 3-roms ligger på mellom 7 000 og 9 000 kroner.

Eksperten svarer: Så mye må du spare i måneden for å kjøpe bolig For å kjøpe egen bolig, er man nødt til å ha en egenandel på femten prosent. Men hvor mye må man da spare i måneden for å kjøpe drømmeboligen?

Nyeng oppfordrer studentene til å sjekke ut flere muligheter.

- Jeg vil anbefale alle å prøve de mulighetene som finnes, men vi vet av erfaring at det begynner å løsne igjen utpå høsten.Da vil det kunne oppstå nye muligheter.

Litt over gjennomsnittet i landet

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) leiemarkedsundersøkelse var landsgjennomsnittet for en toroms utleiebolig på 8 740 kroner i måneden i fjor. I Trondheim kommune var snittprisen på 9 070 kroner, som er høyere enn både i Stavanger og Bergen. Det var likevel Oslo (og Bærum kommune) som var desidert dyrest i 2018, med en gjennomsnittlig månedsleie på 11 240 kroner.