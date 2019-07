Forbrukertilsynet advarer mot billettkjøp på svartebørsen

– Du har ingen garanti for at du mottar billettene, eller at du blir sluppet inn med billetten du har kjøpt, sier nestleder Bente Øverli i Forbrukertilsynet.

Tilsynet advarer mot å kjøpe billetter fra nettsteder som Viagogo og Stubhub, eller i Facebook-grupper.

Øverli påpeker også at det er forbudt å selge billetter til overpris på svartebørs i Norge.

Slik kan du sjekke om nettsiden er falsk Det er flere nettsider som ikke er hva de utgir seg for. Mange blir lurt til å kjøpe varer som er falske, eller som aldri dukker opp i posten.

Men dersom en billett ikke blir levert, eller arrangementet avlyses, kan du i mange tilfeller kreve pengene tilbake fra banken som har utsendt kortet du har betalt med.

Har du betalt med kredittkort, gir Finansavtaleloven deg rett til å kreve penger tilbake fra banken, sier Øverli.

Dette gjelder selv om selskapet du har handlet fra, går konkurs før arrangementet avholdes.

Hvis du handler med Visa debetkort, kan du ifølge Visas interne retningslinjer kreve penger tilbake dersom en vare eller tjeneste du har kjøpt på internett, ikke blir levert.