Disse skal ta over burgerstedet: - Viktig for oss å bevare «Sesam-sjela»

Etter å ha drevet Sesam i 30 år, ble det tidligere i juni klart at Ibrahim Mansour så etter nye eiere. På mandag blir første dag med nye eiere - som innrømmer at de er spente før den store åpningen.

- Selvfølgelig er vi litt nervøse. Vi har et ansvar vi skal videreføre, og det ønsker vi gjøre på best mulig vis, sier Haavard Gjønvik Langlete.

Startet med en pizzautkjøring

Haavard, Yusuf Ziya Akdeve, Hassan Sahin og Ali Ramazan blir de nye driverne av det velkjente spisestedet under Studentersamfudet. Alle fire har jobbet en årrekke på Pizza Roma som ligger i Ila, men ønsket å gå videre også med Sesam.

- Første gangen jeg snakket med Ibrahim var for fem år siden, men da var han ikke klar for å gi det fra seg enda. Men jeg har ikke sluttet å tenke på Sesam, og at jeg ønsket å ta over driften en dag. Det er mye jobb og mange kunder, som passer meg bra, sier styreleder Yusuf.

Tidligere i sommer var Haavard på vei for å levere en pizza til en advokat i byen. Da han kom fram fortalte advokaten at Sesam var til salgs, og Haavard heiv seg i bilen for å dra tilbake til pizzarestauranten og fortelle Yusuf nyheten.

- Det tok ikke lang tid før vi hadde bestemt oss. Vi ble enige, og da begynte ballen å rulle, smiler Haavard, kjøkkensjefen.

- Nå som vi har økonomi til å drive både Sesam og Pizza Roma - var det ikke et vanskelig valg å ta, sier Yusuf.

Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin AS har vært ansvarlig for gjennomføringen av overdragelsen. Firmaet har de siste årene vært involvert i flere salg av restaurantbedrifter, blant annet Big Bite og Sabrura.

- Ikke tulle med Sesam

Haavard har hatt et forhold til Sesam helt siden videregående, og kjent Ibrahim i tjue år.

- Jeg har alltid vært mye på Sesam og hatt et godt forhold til både de ansatte og stedet. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå her idag og snart være med og eie det. Det er veldig stort for oss, forteller han.

Haavard jobber som kjøkkensjef på Pizza Roma, og kommer til å fortsette med det samtidig som han får samme stilling på Sesam. Planen er å beholde «Ibrahim-burgeren», men tilføre italiensk pizza og grillretter.

- Man skal ikke tulle med Sesam. Mange i Trondheim har et forhold til både plassen og burgeren, og derfor velger vi å bevare burgeren og navnet «Sesam». Det har vært viktig for oss, samtidig som vi innfører den italienske pizzaen vi er kjent for, sier Yusuf.

Hjelp i starten

Mandag blir første åpningsdag for de nye eierne, og eierne lover en «kickstart» med rabattert mat og utvidet åpningstid. Fra og med mandag vil restauranten holde nattåpent hver dag i uka.

- Vi føler oss trygge i faget, og har god erfaring fra restaurantbransjen. Vi vet at maten vi produserer er god, men det er mye som skal på plass før mandag, forteller Yusuf og viser frem et bilde på telefonen av en spesialbestilt tapet som skal henge i lokalet.

I tillegg skal de begynne med utkjøring av mat. Men først skal de lære seg hvordan man lager den velkjente «Sesam-burgeren».

- Ibrahim kommer til å hjelpe oss i starten med å komme i gang, noe vi er veldig glade for. Alle de som er ansatt hos Sesam blir med over, så vi vet at vi har dyktige folk på laget, sier Yusuf.