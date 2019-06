Ekteparet fra Argentina drev isbar i Spania. Nå har de åpnet på Solsiden

- Folk fra hele verden som besøkte isbaren vår i Spania sa at vi måtte åpne der de bodde. Det var også noen trønderske kunder som sa at vi måtte besøke Trondheim, og åpne en kafé der. Så i høst reiste jeg ned for å se om det var noe vi kunne tenke oss å gjøre, sier Silvina Losz.

Hun og ektemannen Victor Cernadas har vært gift i 16 år og har jobbet sammen nesten like lenge. Hun flyttet til Trondheim i høst for å bli kjent med byen og finne et passende lokale, mens ektemannen var igjen i Spania og jobbet. Beslutningen ble tatt, og like før nyttår stengte de virksomheten i Spania og flyttet alt oppover til Trondheim.

Lokale råvarer

For knappe fire uker siden åpnet de dørene på isbaren «Gola». I Spania var kafeen på 150 kvadratmeter, mens det nye lokalet på Innherredsveien er på langt færre. Men det var akkurat det ekteparet ønsket. Et mindre lokale, hvor de kom ordentlig i kontakt med kundene.

- Vi var aldri redde for å flytte virksomheten. Vi er i 40-årene begge to, og kjenner allerede jobben godt. Derfor var det bare gode følelser da vi bestemte oss for å flytte, sier Silvina.

- Det er selvfølgelig alltid en risiko når man starter noe nytt, men den er vi villige til å ta, sier ektemannen.

Hun forteller om arbeidsdagene i Spania, hvor de jobbet sju dager i uken og opptil seksten timer om dagen. Og det er ikke alltid lett å jobbe med personen man er gift med.

- I starten var det spesielt vanskelig. Men med tiden har vi funnet ut at vi komplimenterer hverandre, og når jeg er stresset så roer han meg ned og ber meg om å puste og slappe av, ler hun, og forteller at de begge gleder seg til å ha litt færre arbeidstimer i uken.

- Smaker ikke like godt

Det er ektemannen Victor som har ansvaret for selve produksjonen av iskremen, som blir laget i underetasjen på kafeen. Paret er opptatt av lokale råvarer, og isen blir lagd av melk fra Kilnes gård. Kaffen er fra Langøra Kaffebrenneri på Stjørdalen. Målet er at alle ingredisensene skal være fra lokale aktører, og de er allerede nå i dialog med Røros melk om et samarbeid.

- Kundene merker helt klart forskjellen. Mange nordmenn er vant til å kjøpe is i frysedisken. Men det er likt som med brød, det frosne smaker ikke like godt som det man får kjøpt på bakeriet. Å få et ferskt produkt gir det lille ekstra, sier Silvina.

De forteller at statergien er enkel: er kvaliteten god, kommer kundene tilbake.

- Jeg tror vi har brukt én euro på promotering på Facebook, ler hun, og fortsetter:

- Dersom kundene liker produktet og setter pris på kvaliteten, vil de komme tilbake og handle mer.

Hele året

Planen er at kafeen skal være åpen hele året, og allerede nå jobber de med å utvikle produkter som egner seg for vinteren.

- Vi er ikke bekymret for været i Trondheim. Når det er grått og regner ute kommer folk innom og kjøper iskrem i takeaway-bokser. Så is spiser de uansett, forteller Silvina.

I år er planen å komme på plass i den nye hjembyen, og paret forteller at målet er å bli i Trondheim så lenge som mulig, og at de har blitt godt tatt imot av trønderne.

- Vi har allerede fått noen faste kunder, og føler oss godt tatt imot. Til og med bussjåføren som kjører forbi her vinker og hilser hver morgen, smiler Silvina.