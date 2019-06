Konkurs i Midtbyen: - Nå som det har sunket inn, kommer sorgen

- Jeg har veldig blandede følelser. Rett etter at vi hadde bestemt oss for å legge ned, kjente jeg bare lettelse. Jeg følte at jeg kunne puste igjen. Men nå som det har sunket inn, kommer sorgen. Følelsen av å ikke lykkes. Jeg skjemmes absolutt ikke, men jeg har jo blottlagt meg selv og ofret alt.

Det sier Ina Hetling (28), driveren av ferskvarebutikken Færsk på Byhaven. Tirsdag denne uka meldte styret i Færsk AS konkursåpning etter at butikken hadde sin siste åpningsdag i midten av april.

- Det har rett og slett vært for dårlig omsetning. Du kan tenke deg grønn for å finne årsaker, men det er vanskelig å drive denne typen fast butikk. Vi må alltid ha ferske varer og er avhengig av å selge ut der og da, og kan for eksempel ikke selge varene på tilbud året etter. Har du én dårlig uke, kommer du på etterskudd bare på grunn av det. Det er små marginer med en så liten butikk.

Ekstremt stor interesse, men ikke i ukedagene

I slutten av oktober 2017 åpnet Hetling ferskvarebutikken Færsk i kjelleren på Byhaven, der hun håpet på å overta et sultent marked etter at Mathallen og Fiskhallen la ned. Med disker for både kjøtt og fisk ønsket hun å tilby lokale, ferske råvarer til trondhjemmere uka gjennom.

- Det har vært trått fra start av, med mye frem og tilbake. Så har det kommet noen gode perioder, som har vært kjempeartig der vi har sett lyset i tunnelen. Vi har holdt det gående, og hadde for eksempel en god februar. Men med siste åpningsdag i april, sier det seg selv at det har gått fort fra da vi først bestemte oss for å stenge.

Hetling forklarer at hun brenner for lokal mat, og at hun opplever at interessen er ekstremt stor i Trøndelag. Likevel har det ikke vært enkelt å drive en fast ferskvarebutikk.

- Bondens marked i Trondheim er det markedet som går best i hele landet, men kanskje det er nok? Vi hadde gode tall i helgene, men det var vanskelig fra mandag til torsdag. Det skrives om lokal mat hele tida, og vi trodde at det var marked for en fast butikk, forklarer Hetling.

- Vi har kanskje vært litt bortgjemt nede i kjelleren. Vi har hatt mange faste kunder det siste halvåret, men ikke så mange nye.

- Lært mye, men ofret alt

Til å begynne med var det fire ansatte hos Færsk. Mot slutten var de to, inkludert Hetling. Hun forklarer at tiden med butikken har vært artig, helt til siste slutt.

- Nå har jeg kommet meg litt videre, og kommer alltid til å ha denne tiden med meg. Jeg har opplevd vanvittig mye, der vi for eksempel var på Pstereo to år på rad. Det har vært dødsslitsomt og kjempeartig.

- Jeg føler meg både ung og gammel, og sitter igjen med ekstremt mye kunnskap. Jeg har lært mye, men også ofret alt. Alt av sparepenger, og jobbet mye uten å få noe særlig igjen for det. Du kan sitte igjen på slutten og tenke om det har vært verdt det eller ikke. Men all kunnskapen og alle de jeg har blitt kjent med, har vært overveldende.