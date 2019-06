Mistet «streaken» din på Snapchat? Slik kan du få den tilbake

Både brukere av Snapchat, Youtube og Gmail opplevde trøbbel i varierende grad søndag kveld.

Problemet oppsto hos Google, og ga ringvirkninger til de andre tjenestene. På Snapchat var det ulike problemer med å motta og sende bilder, videoer og meldinger.

For mange betyr «streaks», altså tellingen som viser hvor mange dager på rad du og dine venner har sendt «snaps» frem og tilbake til hverandre, mye. I tillegg til frustrasjonen som oppsto blant mange brukere søndag kveld mens tjenesten var delvis nede, ser det også ut til at mange av brukerne har mistet sin «streak».

Tek.no skriver derimot at alt håp ikke er ute - Snapchat Support har skrevet på Twitter at det er et problem som kan løses, og har svart flere brukere om dette:

– Dersom din «streak» forsvinner, kan du be om å få den gjenopprettet ved å trykke på denne lenken og velge «Mine Snapsteaks forsvant», siterer nettstedet.