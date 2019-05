Om én uke åpner kaffekjede enda en kafé i Trondheim

I januar i år ble det klart at bokhandelen Tanum la ned butikken i Nordre gate etter fire års drift. Etter å ha stått tomt noen måneder åpner de dørene igjen på onsdag i neste uke, denne gangen med nye eiere og en ny virksomhet.

- Å åpne en Espresso House i Nordre gate har vært i planene våre helt siden vi etablerte i Trondheim. Det er den viktigste handlegata i Trondheim, og et sted vi ønsker å være til stede, sier Torodd Gøystdal, administrerende direktør i Espresso House Norge.

Den svenske kaffekjeden har allerede to kafeer i Trondheim på Trondheim Torg og City Lade. Dette blir med andre ord den tredje etableringen i byen.

- Sentrum er kjempeviktig

Det siste året har blant andre kleskjeden Zara, klesbutikken Angen, den franske hudpleiekjeden L'Occitane, interiørbutikkene Røst og Småting og klesbutikken Reinskou Barnas Outlet lagt ned i midtbyen. Det sier Gøystdal at han ikke ser på som et problem.

- Selv om mange butikker sliter, ser man at sentrum er kjempeviktig for kafévirksomheten. Jeg har gått opp og ned gaten sikkert hundre ganger og sett på folkelivet, og vet at det er et behov for kafeer i sentrum.

Han forteller at de alltid har hatt planer om å skape en kafé med mer plass i Trondheim, slik som de har i Oslo og Bergen, men manglet et passende lokale.

Ingenting i planene

I det gamle Tanum-lokalet vil det bli 150 sitteplasser, og den administrerende direktøren forteller at de har prøvd å ta vare på lokalene, som er godt kjent blant trondhjemmerne.

Gøystdal forteller at selv om de alltid ser på nye løsninger og lokasjoner på kafeer i Trøndelag, har de ingenting kontret i planene.