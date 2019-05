Trondheimsrussen hadde ikke noe sted å være - nå får de feste i fire dager på Solsiden-hotell

Tirsdag publiserte Trd.by leserinnlegget fra Astrid Folvik (19), som er russ i Trondheim nå i år.

«Nå sitter generasjon prestasjon på knærne og ber dere om å stole på oss. Gi oss et trygt sted der vi sammen kan feire overgangen til voksenlivet,» skrev hun i innlegget.

Onsdag morgen ble hun oppringt av hotelldirektør ved Scandic Solsiden, Roger J. Rønning.

- Jeg tenkte at vi skulle ta dem på ordet. Stole på dem. Russen har vært tøff i trynet og sagt at vi må stole på dem, og da må vi være tøffe nok til å gjøre det, forklarer Rønning.

Fire dagers russekro

Trd.by har tidligere skrevet om at Maibilletten, den offisielle russearrangøren i Trondheim, avlyste alle arrangementer for russen så sent som i mars. Som Folvik påpeker i sitt leserinnlegg, har dette ført til at russen gjemmer seg på russecamper i skogen og andre bortgjemte steder.

Hotelldirektøren har selv russ hjemme, og har sympati med årets russ.

- Det var noe helt annet da jeg var russ. Vi kan ikke ha ungdommene våre rennende oppe i skogen i minusgrader i mai.

Derfor åpner han opp deler av hotellet for russen, søndag til og med onsdag kommende uke. Hotellets største møterom vil bli brukt til festlokale, i tillegg til at de setter opp bord i lobbyen. Musikken er det russen selv som stiller med.

- Vi deler lokalene og lager russekro med salg av mat, og gir dem et varmt lokale der de for noen timer disse kveldene kan feste sammen på et trygt sted.

- Trodde det var tull

Astrid Folvik, som skrev leserinnlegget, forteller at hun er utrolig glad for tiltaket.

- Det er så stas! Jeg er utrolig glad for at det går an å skrive noe, og så kommer noen og tar tak og bryr seg. Først trodde jeg at det bare var tull! Vi møttes i går. Da hadde Roger lagt en plan og ville samarbeide med oss.

- Vi har fått beskjed om å styre musikken, så da vil vi ha litt ulike tema hver kveld. I tillegg skal vi jobbe for å spre ordet til russen. Dette er en perfekt mulighet for alle russ, en trygg og varm plass. Tidligere tilbud har vært mye dyrere enn det russen har råd til, som igjen blir et annet nivå av ekskludering. Dette blir en trygg arena, sier Folvik.

President i hovedrussestyret, Live Wahl Gellein, forklarer at hun sammen med Folvik skal begynne planleggingen. Hovedrussestyret skal også være med på laget.

- Da hotelldirektøren ringte, tenkte jeg at herregud, her har vi en livredder. Vi i styret har ikke helt visst hvordan vi skal håndtere russetida i år. Det er så bra. Det hørtes ut som om han ville hjelpe oss, syntes synd på oss og ville at vi skulle ha et sted å samles.

- Vil russen komme?

- Jeg tror det vil komme veldig mange. Rundt 200 billetter hver kveld dekker ikke all russ, men da tror jeg det blir utsolgt. Her koster det 50 kroner kvelden, mot Maibilletten på 2200 kroner. Dette blir et arrangement alle har økonomi til, og der alle er velkommen.

- Vi gir dem en sjanse

Rundt 200 russ vil få plass hver kveld, og kan være der fra klokka 20.00 og til klokka tolv på natta. Aldersgrensa vil være 18 år. Scandic Solsiden vil opprette Facebook-arrangementer med billettsalg, og ha ekstra vakthold. Politiet er også varslet.

- Hva med de vanlige hotellgjestene deres?

- I disse dager har vi plass til dette, da det er færre gjester enn vanlig fordi vi renoverer flere av rommene våre. Alle våre gjester vil bli varslet om arrangementene, og det ekstra vaktholdet vil gjøre at de ikke vil bli berørt. Litt mer støy må man kanskje forvente, men dette vil ikke høres på rommene, sier hotelldirektøren.

- Mange har reservasjoner mot å leie ut til russen. Hvorfor velger dere nå å stole på dem?

- Vi vil være gode på inkludering og å ta vare på dem rundt oss. Russen har fått ufortjent mye pepper, er blitt jaga opp i skogen, og siden vi har plass og kan gjøre butikk av det, har jeg ingen reservasjoner. Russen fester på lik linje med alle andre, og vi gir dem en sjanse. Vi har nulltoleranse for medbrakt drikke og overstadig beruselse, de må oppføre seg som folk - som alle andre. Dette regner vi med skal gå bra.