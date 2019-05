KS: Drop-out-elevene koster 30 000 kroner per år

Det skriver Aftenposten.

Personer som gir opp skolegangen før de har bestått videregående, begår samtidig i gjennomsnitt mer kriminalitet, bruker mer helsetjenester og mottar mer i offentlige stønader og overføringen.

Det viser en regnemodell som konsulentselskapet Rambøll har laget på oppdrag fra kommunenes interesseorganisasjon (KS).

Mobbere på videregående kan bli tvangsflyttet Regjeringen vil at elever som mobber kan bli tvangsflyttet til en ny videregående skole. I tillegg foreslås det å nekte overgrepsdømte jobb på videregående.

Dette er første gang det er regnet på hvor mye elevene som ikke klarer å fullføre videregående, koster det offentlige budsjettet gjennom sitt voksne liv. Hensikten er at kommunene skal kunne regne på hvor mye det lønner seg å sette inn ressurser mot utenforskap.

– Det er viktig å påpeke at dette ikke er gjort for å vise hva ulike grupper koster samfunnet. Utenforskap har en konsekvens både for samfunnet og den enkelte, og dette handler om investeringer i deres fremtid – ikke kostnadene de bringer, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Hvert år faller rundt 25 000 ut av videregående skole i løpet av fem eller seks år etter at de har startet.