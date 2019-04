Snapchat skal gjøre Landstreffet tryggere for russen

Fredag 3. mai inntar tusenvis av avgangselever Kongeparken. Her venter en helg med konserter, strandfotball, kåringer og masse annet kjekt. Det blir fest. Det blir moro. Med så mange mennesker samlet på en plass kan det også bli bråk.

Nå går politiet nye veier for å forhindre nettopp det.

Der russen er

For seks måneder siden opprettet nettpatruljen i Sør-Vest politidistrikt et tilbud hvor publikum kan kontakte dem via Facebook messenger. Under Landstreffet i Kongeparken utvides dette tilbudet ved at nettpatruljen har kommet seg på Snapchat.

– Vi har laget en profil hvor alle som vil kan koble seg på. Her kan russ spørre oss til råds og få veiledning. Eller de kan tipse oss om hendelser, sier politiførstebetjent Kaare André Ødegaard, som er fagansvarlig for nettpatruljen.

Han understreker at Snapchat-tilbudet bare er et supplement til politiets ordinære tilstedeværelse under Landstreffet.

– Snapchat er det sosiale mediet ungdommer foretrekker. Veldig mange av dem er på Snapchat. Vår tanke er at det kan være lettere å ta kontakt med oss på denne måten enn ved å lete etter oss på festivalområdet, sier Ødegaard.

Toveiskommunikasjon

Politiet brukte Snapchat på samme måte under Palmesus-festivalen i Kristiansand. Politiinspektør Grete Winge, som er leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging i politidistriktet, har god tro på at ordningen kan virke forebyggende også i Kongeparken.

– I tillegg til at russ kan ha dialog med oss på Snapchat, vil politiet legge ut informasjon på “my story”. Denne informasjonen kan leses av alle. For eksempel foreldre til russ som er på Landstreffet. Det er kun informasjon politiet legger ut som vil havne her, sier politiinspektøren.

I 2017 ble det opprettet 15 straffesaker under Landstreffet. De fleste av disse forholdene var narkotikalovbrudd. I fjor ble det registrert fem straffbare forhold hvorav ett var knyttet til narkotika.

– Jeg er optimist. Jeg tror det blir en fin helg i Kongeparken, sier Winge.

Tidlig informasjon

Politiførstebetjent Roald André Møskeland deler politiinspektørens optimisme selv om det de siste ukene har vært registrert rekordmange oppdrag knyttet til russ i politidistriktet.

De aller fleste forholdene gjelder ordensforstyrrelse. De fleste av disse igjen skyldes store musikkanlegg i flere av de rundt 20 russebussene som finnes i distriktet.

– Dette er i all hovedsak flotte ungdommer, men mengden ungdommer på én plass, samt inntak av alkohol, kan medføre at det oppstår uønskede situasjoner. Om stemningen blir amper er det viktig at vi får beskjed på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vårt mål er å forhindre at straffbare handlinger skjer, sier Winge og fortsetter:

– I områder med mye støy vil det ofte være lettere å sende en video eller et bilde med tekst i en snap til politiet i stedet for å ringe.

Overgrep, vold og narkotika

Men hva da om en russ tar et bilde eller en film av et straffbart forhold? Da kan bildet eller filmen bli et bevis i en eventuell rettssak.

– Det stemmer. Kripos vil bistå oss med sikring av filmer og bilder vi får inn på Snapchat. Disse kan bli brukt som bevis. Det er uproblematisk. Samtidig er det viktig for oss å kommunisere at den som tar bildet kan få et vitneansvar, sier politiførstebetjent Møskeland.

Winge legger til at seksuelle overgrep, vold og narkotikakriminalitet er noe politiet er ekstra på vakt for i Kongeparken.

– Samtidig må jeg understreke at målet med Snapchat-ordningen er at den skal virke forebyggende, sier hun.